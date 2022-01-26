عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حجي دون إذنه .. مبروك عطية: نحن مغرمون بجعل الزوج إلهًا ..فيديو

مبروك عطية
مبروك عطية

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن رضا الناس بقضاء الله في موت الأعزاء والأقارب يريح النفس، مبيناً أن الميت إما مستراح أو مستريح. 

ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر إلى أنه مع عودة الحج، ينبغي أن نعلم أن الأصل الأصيل في الحج والعمرة قوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، مشدداً: لا يجوز لغير القادرين تقسيط تكاليف الحج لقضاء واجب.

وبين مبروك عطية أن المرأة في الحج والعمرة، لا إذن لزوجها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -  حجي حجة الإسلام دون إذنه، مضيفاً :"نحن مغرمين بجعل الزوج إلها، متخرجش من غير إذنه متسافرش بدون إذنه". 

الإقامة في جهنم

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الإقامة في جهنم سيئة ولا يوجد بها «حمام» لكي يصرفوا الأشياء التي أكلها أهل النار من شجر الزقوم، مؤكدًا أن القرآن الكريم كله لا يوجد به آية واحدة تقول إن أهل الجنة سوف تمتلئ بطونهم مع كثرة المعروف وكثرة المشتهى.

وأضاف «عطية» في فيديو له، أنه تفكر في سؤال ما هو طعام أهل الجنة وطعام أهل، وكان دماغه مشغولاً به، ولكن كانت إجابته أنه لا يوجد آية واحدة في القرآن الكريم كله قالت إن أهل الجنة تتملئ بطونهم بما لذ وطاب.

وأكمل: أن القرآن الكريم نص على أن أهل النار سوف يأكلون حتى تمتلئ بطونهم، مُستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الصافات: «فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ» (سورة الصافات: 66).

وأفاد العالم الأزهري، إن أهل الجنة وأهل النار لايدخلون الحمام «مفيش حمام في الآخرة.. فكرت وقولت ايه علاقة الحمام بالأكل، فمن الممكن أن يأكل أحد أكل عدل أو بلغة القرآن أكلة هنيئة»، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ» مضيفا: «اللي يأكل عدل لا يحتاج إلى حمام قوي، ولكن الذي يملأ بطنه بشر فأول شيء يفعله على الحمام جري».

وشدد على «أن آكل مال اليتيم والشخص الذي يسيء الجوار ويا ذابح زوجتك وزوجك في شهر العسل والأشخاص الذي يوجد لديهم قلة الدين كلهم آكلون من شجرة الزقوم».

واختتم: «أنه عندما يشغل الإنسان مخه بالتفكير في هذا الأمر سيقول "الله يحرق الأصحاب والاعز والازل، والشيطان اللي من الممكن أن يفهم الواحد أنه كده تمام وأنه لا يوجد حرام».

مبروك عطية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر طعام أهل الجنة حج البيت أكل مال اليتيم سورة الصافات الحج والعمرة

ترشيحاتنا

إيران: تصريحات وزيرة خارجية بريطانيا ملفقة وغير مسئولة

هيونداي تجسد مستقبل القيادة في معرض كوريا للابتكار في دبي

غينيا الاستوائية تُقصي مالي من كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح

أشرف صبحي: لاعبو الفراعنة أسعدوا المصريين بأدائهم أمام كوت ديفوار

ياسر ريان: الفرص الضائعة في مباراة مصر وكوت ديفوار شيء صحي |فيديو

العامة للاستثمار: 815 شركة إماراتية عاملة في مصر باستثمارات 6 مليارات دولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابة محمد الشناوي وحمدي فتحي

أحمد موسى يبكي على الهواء مباشرة حزنا على ياسر رزق.. فيديو

تعرف على إصابة محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

فيديو جراف| مي سليم تكشف أسباب طلاقها مرتين ومواصفات فتى أحلامها

دفاية كهربائية تتسبب في اختناق أسرة كاملة.. تعرف على مخاطرها |فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ