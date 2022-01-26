حجي دون إذنه .. مبروك عطية: نحن مغرمون بجعل الزوج إلهًا ..فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، إن رضا الناس بقضاء الله في موت الأعزاء والأقارب يريح النفس، مبيناً أن الميت إما مستراح أو مستريح.

ولفت مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر على فضائية ام بي سي مصر إلى أنه مع عودة الحج، ينبغي أن نعلم أن الأصل الأصيل في الحج والعمرة قوله تعالى :" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"، مشدداً: لا يجوز لغير القادرين تقسيط تكاليف الحج لقضاء واجب.

وبين مبروك عطية أن المرأة في الحج والعمرة، لا إذن لزوجها، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - حجي حجة الإسلام دون إذنه، مضيفاً :"نحن مغرمين بجعل الزوج إلها، متخرجش من غير إذنه متسافرش بدون إذنه".

الإقامة في جهنم

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الإقامة في جهنم سيئة ولا يوجد بها «حمام» لكي يصرفوا الأشياء التي أكلها أهل النار من شجر الزقوم، مؤكدًا أن القرآن الكريم كله لا يوجد به آية واحدة تقول إن أهل الجنة سوف تمتلئ بطونهم مع كثرة المعروف وكثرة المشتهى.

وأضاف «عطية» في فيديو له، أنه تفكر في سؤال ما هو طعام أهل الجنة وطعام أهل، وكان دماغه مشغولاً به، ولكن كانت إجابته أنه لا يوجد آية واحدة في القرآن الكريم كله قالت إن أهل الجنة تتملئ بطونهم بما لذ وطاب.

وأكمل: أن القرآن الكريم نص على أن أهل النار سوف يأكلون حتى تمتلئ بطونهم، مُستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة الصافات: «فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ» (سورة الصافات: 66).

وأفاد العالم الأزهري، إن أهل الجنة وأهل النار لايدخلون الحمام «مفيش حمام في الآخرة.. فكرت وقولت ايه علاقة الحمام بالأكل، فمن الممكن أن يأكل أحد أكل عدل أو بلغة القرآن أكلة هنيئة»، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ» مضيفا: «اللي يأكل عدل لا يحتاج إلى حمام قوي، ولكن الذي يملأ بطنه بشر فأول شيء يفعله على الحمام جري».

وشدد على «أن آكل مال اليتيم والشخص الذي يسيء الجوار ويا ذابح زوجتك وزوجك في شهر العسل والأشخاص الذي يوجد لديهم قلة الدين كلهم آكلون من شجرة الزقوم».

واختتم: «أنه عندما يشغل الإنسان مخه بالتفكير في هذا الأمر سيقول "الله يحرق الأصحاب والاعز والازل، والشيطان اللي من الممكن أن يفهم الواحد أنه كده تمام وأنه لا يوجد حرام».