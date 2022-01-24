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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلمة لوجه الله تعالى.. مبروك عطية يصدم مؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

أصحاب ولا أعز
أصحاب ولا أعز

علق الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، عن فيلم أصحاب ولا أعز الذي أثار الجدل مؤخراً، بقول الله تعالى: «رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ»، مؤكدًا أنه لا يوجد دين يدعو للمثلية أو العري أو الفجور، مشيرًا إلى أن المثلية ليست من الفن الهادف، مطالباً بأعمال فنية هادفة لا تدعو للفجور أو العري أو تخالف تعاليم الأديان.

 

وأضاف «عطية» في فيديو له، «أثار فيلم أصحاب ولا أعز ما أثاره من لغط هنا وكلام هناك، نريد أن نقول خلاصة لوجه الحي الذي لا يموت، نريد أن نقدم كلمة شافية لوجه الله».

 

وتابع: «أولاً بلغني أنه ليس فيلمًا مصريًا وهذه تستحق الحمد لله، ثانيًا فيلم مصري، أو أوروبي، من أي بلد كائن ما كان، ليس بعيد على اللي ايده بتلعب، ومش بعيد عن اللي معاه مال ومحيره كان زمان بيجيب بيه حمام ويطيره، دلوقتي بيشتري بيه اللهو والمجون والفُرجة على الممنوع».

 

وواصل: «أنا لا يعنيني في المقام الأول إلا جملة مفيدة، هل الفن مع اختلاف أوطانه ومشاربه يقدم رسالة في حياة الناس؟ أم لا يُقدم، أهل الفن يقولون لأهل الدين ابعدوا عنا، صراحة دون مواربة».

 

وأوضح: «في مدرسة علمية أدبية اسمها مدرسة الفن للفن، يعني عايز تكلمني في عمل فني كلمني بلغة فنية، متقوليش حلال وحرام، والدين علشان اللي عايز يتعلم مش كله حلال وحرام، حتة من الدين صغيرة اسمها الحلال والحرام، لكن الدين توعية، وتربية، وأخلاق، وتعاون على البر والتقوى، ومساعدة المحتاج ماديًا ومعنويًا، وتثبيت القلوب على عبادة الله الواحد الأحد، وتفكر في خلق السماوات والأرض، وموسوعة شاملة لكن عند السادة المحترمين من أهل الفن الدين يعني حلال وحرام».

 

أصحاب ولا أعز

 

وأردف: «من قبيل الحلال والحرام الدعوة إلى المثلية ليست حلالاً، دي تزعل حد ولا مخلوق، هو إحنا بنقول الدعوة إلى المثلية حرام بالمدفع؟ لا، ما هو قتل الزوجة حرام وقتلها، وقتل الزوج حرام وقتلته، هو أنت لما تعوز تعرف الحكم والدنيا لسه ورق، مهما كانت جنسيتك».

 

وتساءل قائلاً: «ما رأي مجمع البحوث الإسلامية في تشخيص هذا العمل للناس، لتشكل لجنة من البحوث الإسلامية وتعطيك تقرير تقول هذا مخالف للعقيدة أم لا يُمثل أو لا يُمثل، وقبل ما تصرف ملايين الدولارات والعمل يبقى بفلوس، واللي معاه فلوس هيشوفه».

 

وأكمل: «بهدوء مدام أهل الفن بيقولوا لأهل الدين خليكوا في الدين بتاعكم، إحنا برضه بنقولهم خليكوا في الفن الإنساني، بلاش الدين البعبع اللي بيخوفكوا ده، خليكوا في الفن الهادف».

 

وشدد على أن العري ليس من الفن الهادف، والدعوة للمثلية ليس من الدين ولا الفن الهادف، والدعوة للفجور ليست هدفاً والسخرية من المعلمين ليست فنا هادفا وكل ما يؤدي بعجلة الحياة إلى الانحراف ليس فناً هادفاً»، متساءلاً: «هو مستحيل نتفق؟ والله مش مستحيل نتفق، على إن إحنا نقدم حاجة بلاش أقول محترمة لأنها لارج شوية، ماشي يا فنانين قدموا لنا نماذج طيبة حاجات تفيد البشر، حاجات لا تشجع على الجرائم وراعوا الأساسيات بتاعة الأديان، فليس هناك دين يدعو إلى المثلية والعري».

 

واختتم الداعية مبروك عطية، حديثه قائلاً: «اللهم ما بلغت اللهم ما فاشهد، اللهم إني أبرأ إليك من كل عمل يخالف مع عليه دينك سُمي فنًا أو سُمي ما سُمي، الله تبارك وتعالى ينادي في سورة آل عمران قائلاً: «تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم»، هل اتخذنا من نداء الله سواء نتفق فيها على ألا يرى منا الناس إلا الخير؟ هل اتفقنا؟ أرجو ذلك».

فيلم أصحاب ولا أعز 

 

فيلم أصحاب ولا أعز حديث السوشيال ميديا 

سادت حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعى فور طرح فيلم  أصحاب ولا أعز، عبر منصة نتفليكس، وتصدر اسم الفنانة منى زكي، وباقي أبطال فيلم أصحاب ولا أعز مواقع التواصل الاجتماعى، ما بين مهاجمين للفنانة وفيلمها لجرأة جزء من المشاهد، وإلقاء الضوء على المثلية الجنسية، وفي الناحية الأخرى، رأى البعض أن أبطال الفيلم استطاعوا تجسيد أدوارهم باحتراف. 

 

برلماني: فيلم أصحاب ولا أعز استهدف السوق المصري.. وغلق نتفليكس مستحيل

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أصحاب ولا أعز الأعلى مشاهدة فى مصر

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفليكس بعد طرحه بساعات قليلة. 

 

تمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

 

تحرك برلماني لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بشأن ماتضمنه فيلم أصحاب ولا أعز  من محتوى يتصادم مع النظام والآداب والأخلاق فى مصر التى تعود عليها المصريون.

 

وأعرب "قاسم"، فى بيان صحفى له، عن أسفه الشديد لترويج فيلم أصحاب ولا أعز  للمثلية والشذوذ، وغيرها من الافكار الهدامة التى تتعارض مع المجتمع المصرى الذى يرفض وبشدة مثل هذه الأمور والأفكار الشاذة، متسائلاً عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الثقافة بعد عرض هذا الفيلم.

 

وطالب النائب محمود قاسم، بالمنع الفورى لاستمرار عرض فيلم أصحاب ولا أعز، وأن يكون لوزارة الثقافة دورها فى منع عرض أى أفلام هابطة تتعارض مع القيم والتقاليد والأخلاق المصرية الأصيلة مستقبلاً، كما طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن يتم إدراج بيانه العاجل فى جلسة المجلس اليوم.

 

أصحاب ولا أعز  منى زكي

نجوم الفن يدعمون منى زكى 

ساند عدد من النجوم الفنانة منى زكي ودافعوا عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم أصحاب ولا أعز على منصة نيتفليكس.

إليسا 
غردت اليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: «ليش عم نرجع لورا؟ كانت أفلامنا فيها عري وقبلات ومشاهد جنسية وكنا نتقبلها ونحضرها وما يصير أزمات، ليش عم نرجع لورا بدل ما نتقدم بمنطق التقبل والحرية؟».

 

وتابعت: «بالنهاية اللي مش موافق ما يحضر.. المنصة ما إلزامية والفيلم متوفر لمن يريد وما عم ينفرض عا كل الناس.. أنا شخصيا كتير حبتو».

 

ريهام عبد الغفور
نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت ريهام عبد الغفور، في الصورة برفقة الفنانة مني زكي، والتي علقت على الصورة : "أداء رائع كالعادة".

 

غادة عبد الرازق
دعمت الفنانة غادة عبد الرازق، الفنانة منى زكى بعد تعرضها للهجوم خلال الساعات القليلة الماضية بسبب فيلم أصحاب ولا أعز.

ونشرت غادة عبد الرازق البوستر الرسمى للفيلم عبر خاصية ستورى بالإنستجرام وعلقت عليه: "مبروك يا حبيبتى الفيلم تحفة وأنتى طبعا".

وأضافت غادة عبد الرازق: "بجد فيلم تحفة ومنى زكى طول عمرها أستاذة".

مبروك عطية أصحاب ولا أعز فيلم أصحاب ولا أعز منى زكى اياد نصار

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