نقاش بين الناقد طارق الشناوي و أشرف زكي حول موقف نقابة الممثلين من فيلم " أصحاب ولا اعز "..فيديو

قال طارق الشناوي الناقد الفني ، إن المشكلة لدي الشعب المصري هو انه يخلط بين الخيال والواقع وبالتالي نحاسب الفنان علي دور قام بعملة وبالتالي مني زكي تنتقد ويجب علي نقيب المهن التمثيلية أن يتحدث ويدافع عن مني زكي لأنه متهمة إنها تحرض علي الرزيلة .

ومن جانبه أضاف اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن النقابة تعرف جيدا متي تتدخل للدفاع عن مني زكي وأياد نصار بسبب الجدل المثار حول فيلم " أصحاب ولا اعز " ، مؤكدا انه لايري أي مسئولية علي الممثل في أداء دورة .



واضاف اشرف زكي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الآراء التي راه انه يجب شطب مني زكي من النقابة علي ماذا يمكن أن أقوم بشطبها ومني ليست إلا ممثل يؤدي دورة ببراعة واذا عاقبنا مني زكي وأياد نصار بالتالي يكون جريمة .