مصطفى بكري يهاجم منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز: به مشاهد مثلية حرمتها الأديان.. فيديو

قال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ، أن هناك موجة عارمة من الانتقادات علي مواقع التواصل الاجتماعي بسب فيلم " أصحاب ولا اعز " هذا الفيلم يعرض علي "Netflix" وذلك بسبب أحداثه.

واضاف مصطفي بكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، إن من يشاهد الفيلم ويستمع إلي الألفاظ المتواجدة فيه سينتقده ، مشيرا إلي أن الفنانة مني زكي لها قيمة وقامة ولكنها في الفيلم لم يكن يجب أن تقول هذه الكلمات وألا تفعل ما فعلته فيه .

واوضح مصطفي بكري ، أن هذا الفيلم لا يوجد به إبداع وهو عبارة عن تجارة، ففي حقيقته إيطالي وتم عمل 19 نسخة منه كان آخرها باللغة العربية .

وتابع : نحن مجتمع له عاداته وتقاليده والمثلية الجنسية مسألة حرمتها الأديان والقيم والأخلاقيات .