هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

أكد الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، رأيه في أحقية حصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق، قائلاً: «إن الكلام فيه لغط كثير ولكن حين يتم شرحه بهدوء سنعرف كل شيء»، لتكون تلك أحدث فتاوى مبروك عطية.

فتاوى مبروك عطية

من ضمن فتاوى مبروك عطية عن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل ما قاله في إجابته عن سؤال: «ما رأيك في الحديث المنتشر في الفترة الماضية عن أن الزوجة تأخذ نصف ثروة زوجها عند الطلاق؟»: «لو أن رجلاً تزوج امرأة لمدة عشرين عامًا، ساعدته وشقيت معه وأنفقت من مالها، فحين يطلقها يدفع لها من أنفقته ولا تأخذ النصف ولا الثمن ولا شيئًا»، لتكون فتاوى مبروك عطيةبشأن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق مثار اهتمام كبير على وسائل التواصل.

قناة مبروك عطية

وجاء في قناة مبروك عطية أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، فكونها ساهمت معه بشيء لا تضيعها فحين يأتي الانفصال، مضيفاً: «إن كانت عملت وبنت معه نصف المنزل، تأخذه، فإن أنفقت شيئَا تأخذه، «لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» ...كدا ريحنا الدنيا كلها ومبقناش زي الأجانب...تاخد اللي دفعته».

وللمزيد حول فتاوى مبروك عطية على قناة مبروك عطية بشأن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق شاهد الفيديوجراف التالي: