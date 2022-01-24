عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

مبروك عطية
مبروك عطية

أكد الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، رأيه في أحقية حصول المرأة على نصف ثروة الزوج بعد الطلاق، قائلاً: «إن الكلام فيه لغط كثير ولكن حين يتم شرحه بهدوء سنعرف كل شيء»، لتكون تلك أحدث فتاوى مبروك عطية. 

فتاوى مبروك عطية 

من ضمن فتاوى مبروك عطية عن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل ما قاله في إجابته عن سؤال: «ما رأيك في الحديث المنتشر في الفترة الماضية عن أن الزوجة تأخذ نصف ثروة زوجها عند الطلاق؟»: «لو أن رجلاً تزوج امرأة لمدة عشرين عامًا، ساعدته وشقيت معه وأنفقت من مالها، فحين يطلقها يدفع لها من أنفقته ولا تأخذ النصف ولا الثمن ولا شيئًا»، لتكون فتاوى مبروك عطيةبشأن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق مثار اهتمام كبير على وسائل التواصل. 

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

قناة مبروك عطية

وجاء في قناة مبروك عطية أن للزوجة ذمة مالية مستقلة، فكونها ساهمت معه بشيء لا تضيعها فحين يأتي الانفصال، مضيفاً: «إن كانت عملت وبنت معه نصف المنزل، تأخذه، فإن أنفقت شيئَا تأخذه، «لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» ...كدا ريحنا الدنيا كلها ومبقناش زي الأجانب...تاخد اللي دفعته».

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

وللمزيد حول فتاوى مبروك عطية على قناة مبروك عطية بشأن حصول المرأة على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق شاهد الفيديوجراف التالي: 

مبروك عطية حصول المرأة على نصف ثروة الرجل فتاوى مبروك عطية قناة مبروك عطية الطلاق

موضوعات متعلقة

بعد ظهوره بـ jeep wrangler .. شاهد أسطول سيارات عمر كمال

حقيقة تغيير نظام الدراسة بالمدارس والجامعات بسبب أوميكرون.. مستشار الرئيس يوضح |فيديو

ابتكر طريقة لجمع 10 ملايين دولار من بث مباشر.. من هو ابو فله نصير الغلابة ؟ «فيديو»

هتتفضح .. كيف ردت الفنانة سمية الخشاب على المتحرشين؟ "فيديو"

اتفاقيات مهمة وفرص تعاون.. ملخص زيارة رئيس كوريا الجنوبية إلى مصر ولقائه بالسيسي "فيديو"

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

ترشيحاتنا

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

أمطار فى القاهرة الأربعاء.. مركز تنبؤ الري يكشف خريطة الطقس الأيام المقبلة

علاء عاقل: قانون المنشآت السياحية أنهى معاناة "الكعب الداير" لإصدار تراخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ