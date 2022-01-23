فيلم أصحاب ولا أعز.. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة| فيديو

قصة فيلم أصحاب ولا أعز ، أصبحت مثار اهتمام كثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من عرض الفيلم على منصة نتفليكس الأمريكية.

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز

مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز ، هو ما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الحديث عن قصة فيلم أصحاب ولا أعز، لكن خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، حسم هذا الجدل بقوله إن فيلم أصحاب ولا أعز ليس له علاقة بالدولة المصرية، لا من قريب أو بعيد ، فهو فيلم صناعة لبنانية بالكامل، ومصر ليست طرف فيه بأشكل من الأشكال.

وأضاف عبد الجليل ، في معرض حديثه عن قصة فيلم أصحاب ولا أعز ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الفيلم إنتاج «Netflix» وهي منصة دولية، وإذا أرادت عرضه في مصر يجب أن يعرض على الرقابة وشروط الرقابة، ولكن لم يطلب عرضه في مصر حتى الآن، لافتا إلى أن أي فيلم يتخطى المعايير الرقابية في مصر لا يعرض.

أصحاب ولا أعز

من جهته قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب، إن هذا فيلم اصحاب ولا اعز يجب أن يواجه، خصوصًا أن محمد حفظي هو المنتج له، وهو منتج فيلم «اشتباك» الذى تم تصويره لدعم الإخوان بعد 30 يونيو، ويقوم بعمل أفلام تسيء إلى الدولة المصرية وأخلاقياتها.

وللمزيد حول مشهد منى زكي في فيلم أصحاب ولا أعز ، والجدل حول قصة فيلم أصحاب ولا أعز شاهد الفيديوجراف التالي: