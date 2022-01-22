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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجدة موريس عن فيلم أصحاب ولا أعز: بنحط راسنا في التراب |فيديو

صدى البلد

علقت الناقدة ماجدة موريس، على فيلم "أصحاب ولا أعز"، بعد عرضه على منصة نيتفليكس، وقالت: الفيلم يكشف تأثير السوشيال ميديا، وده مكنش موجود زمان، احنا في زمن جديد، والفيلم بيوضح ماذا فعلت الموبايلات بهؤلاء الأصدقاء.

وقالت الناقدة ماجدة موريس، في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر: الفيلم يتحدث عن مجموعة أصحاب بيروحوا يتعشوا عند بعضهم وكل واحد بياخد أكله معاه والجديد هو تأثير السوشيال ميديا، فاقترحوا ان التليفونات تتقفل ولو حد جاتله مكالمة تتقال قدام الكل وده اللي كشف الحقيقة..

وتابعت ماجدة موريس: بالنسبة للشواذ احنا بنحب دايما نحط راسنا في التراب.. دول موجودين في كل حته لكن في المجتمع الغربي الناس بتقول عادي لكن هنا محدش بيقول.

وأضافت ماجدة موريس: الفيلم للشريحة اللي تقدر تدفع وتشترك.. مش الملايين اللي بيشوفوا التليفزيون، وفيه أفلام مصرية عملت ضجة كبيرة منها الكرنك وعمارة يعقوبيان والضيف.. ولكن الموضوع ده خد أكبر من حجمه.

وعن منصة نيتفليكس، قالت: إحنا لا نملك اننا نمنعها ولازم واحنا بنشوف نحكم عقلنا.

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