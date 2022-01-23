 الفيلم واقعي لدرجة صادمة.. عبير صبري عن فيلم أصحاب ولا أعز

عرضت الفنانة عبير صبري عن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعد الجدال الذي أثير بعد انطلاقه .

وعلقت قائلةً "شوفت فيلم اصحاب ولا اعز ..الفيلم واقعي لدرجة صادمة يكشف ما الذي تسببت به وسائل التواصل الاجتماعي من سلبيات لا حصر لها وخصوصا الهاتف والفيس بوك ومن كشفها للخيانات الزوجية وكشف حقائق مخبأة وافكار لا نرضي عنها رغم وجودها ومواجهتها "

وأكملت "الفيلم لا يدعو للمثلية كما يروج البعض، انه يكشفها فقط ويكشف الخيانات وازدواج الشخصية وبعض الحريات المختلف عليها وأساليب التربية ومشاكل النساء والرجال الزوجية".

وأضافت "استغرب من الحملة ضد فيلم ذو مستوي فني عال جدااااا مني زكي قدمت دورا إنسانيا بامتياز رهيب، اياد نصار هايل نادين لبكي ممثلة ومخرجة متفردة وكل الممثلين الرائعين الفيلم يجعللك تشاهدأمراضنا التي نراها ونعرفها ونسكت عنها ونخفيها خوفا من المجتمع أو من انفسنا الذي نري جرائمه وعقوقه يوميا ونتعجب هل هذا يحدث في مجتماعاتنا وهذا أحد أدوار الفن المهمة".

وأختتمت "الفيلم لايوجد به مشهد خادش للحياء انه فقط يعري المشاكل ويناقش الأفكار بمنتهي الصدق الفني الذي يبحث في بعض الاشخاص وميولهم التي لا نشجعها ولكنها موجوده ..مني زكي ممثله عظيمه ودور في منتهي الجوده ..اتفرجوا الاول وبعدين ناقشوا واتفقوا أو ارفضوا فيلم مهم"

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي ،وجاءت أبرز التعليقات كالتالي "الفيلم تحفة بجد "،"كلامك صح مية في المية"،"عاش يافنانة قولتي الخلاصة ".