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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالورقة والقلم.. المهن التمثيلية ترد على هجوم حزب النور بسبب أصحاب ولا أعز

نقيب المهن التمثيلية
نقيب المهن التمثيلية

قال شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، تعليقا على بيان النقابة حول فيلم أصحاب ولا أعز، إن المهن التمثيلية لا تدافع عن أفكار معينة أو عمل بعينه، وإنما تدافع عن حرية الإبداع.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من نقابة المهن التمثيلية حماية الأعضاء المقيدين بها.


ولفت شعبان سعيد، إلى أنه من حق أي شخص ممارسة عمله بما يمليه عليه ضميره، ومن حق الجميع إبداء رأيه إيجابا وسلبا في أي عمل فني بكل أدب ولباقة وشكل بناء.

وأكد أنه تم التقدم ببلاغ للنائب العام ضد شخص يمتهن مهنة دخيلة على المجتمع وهي يوتيوبر، حيث إن منهم من يرتكب جرائم ولا توجد نقابة تستمع لهم أو يتم اللجوء لها.

واستطرد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن هذا اليوتيوبر سب وقذف في أعراض كافة الفنانين ومنهم منى زكي وغيرها.

وحول طريقة رد نقابة المهن التمثيلية على حزب النور بشأن تصريحاته عن الفن، أوضح أن أدوات النقابة في الرد هي الورقة والقلم والنيابة العامة هي الفصل بين المسيء ومن تعرض للإساءة.
 

شعبان سعيد حرية الإبداع اخبار التوك شو المهن التمثيلية حزب النور

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