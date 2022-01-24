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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي: ناس كتير هاجمت فيلم "أصحاب ولا أعز" من غير ما تشوفه

طارق الشناوي
طارق الشناوي

دافع الناقد الفني طارق الشناوي عن الفنانة منى زكي، عقب تعرضها لهجوم كبير من بعض الجمهور، بسبب دورها في فيلم "أصحاب.. ولا أعز"، الذي يُعرض حاليا على منصة نتفلكس.


وقال "الشناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية أنجي أنور على قناة etc: "مينفعش حد يقول دي سقطة أخلاقية لمنى زكي، واللي يقول أين أنت يا أحمد يا حلمي طلقها، إزاي داخلين في بيوت الناس وفاتحين النيران عليهم".


وأضاف الناقد الفني: "منى زكي ممثلة بتؤدي دور، يعني لما طلعت في الفيلم بتشرب خمرة، اللي بتشرب هنا الشخصية اللي بتجسدها مش منى زكي"

وأكد على أن البعض يهاجم الفيلم ويتهمه بالترويج للشذوذ وهدم قيم الأسر المصرية دون مشاهدته.

وتابع حديثه: "بستغرب لحد دلوقتي أن النقيب أشرف زكي صامت، المفروض إذا أنت شايف أن اللي بيحصل ده غلط وفي انتهاك لمهنة التمثيل، أطلع قول ده غلط".


وعلق طارق الشناوي على الدعوى القضائية المرفوعة ضد الفيلم، قائلا: "أيه علاقة فيلم اتعمل بره مصر بالرقابة، في ناس بتعتقد إن وزارة الثقافة ليها ولاية على الفيلم، وده مش حقيقي"، موضحا أن الفيلم يعرض على منصة أجنبية مشفرة، والتي دونت تحذيرا واضحا بأن الفيلم مصنف +18، ويحتوى على ألفاظ نابية.


واستنكر الهجوم الكبير على الفيلم لتجسيد أحد الأبطال شخصية المثلي الجنسي، موضحا: "المثلي الجنسي اتناقش كتير في السينما المصرية، زي فيلم قطة فوق صفيح ساخن وديل السمكة وعمارة يعقوبيان"، لافتا إلى أنه تم مناقشة تلك القضية في هذه الأفلام دون مهاجمة المثليين، حيث قدمت تلك الأعمال الفنية تبريرا لهم، مردفا: "الشخصية اللي جسدها خالد الصاوي قالت في عمارة يعقوبيان أنه اتعرض لاعتداء وهو طفل خلاه يبقى كده".

منى زكى طارق الشناوى الناقد الفنى طارق الشناوى الشناوي الإعلامية إنجي أنور

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