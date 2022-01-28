أسعار فئات نيسان صني موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارت المطروحة داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، والتي تتنوع بحسب التقنيات المقدمة سواء كانت من الناحية الفنية، أو من خلال برامج التحكم والرفاهية.

محرك السيارة نيسان صني موديل 2022

زودت السيارة نيسان صني موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

نيسان صني موديل 2022

بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية المطروحة تتسارع نيسان صني موديل 2022 من نقطة السكون وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 15.5 ثانية.

نيسان صني موديل 2022

تجهيزات السيارة نيسان صني موديل 2022

تضم السيارة نيسان صني موديل 2022 مكيف هواء، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، مع امكانية فتح الشنطة الخلفية من الداخل، حيث تقدر مساحتها بسعة 490 لتر، بينما ترتكز على جنوط قياسها 15 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدام وشاشة لعرض الوسائط المتعددة للفئات عالية التجهيز.

نيسان صني موديل 2022

كما حصلت السيارة على سبويلر خلفي بدًا من الفئة الثالثة، مع عدادات داخلية مختلفة للفئة الرابعة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، بينما تأتي السيارة بقياسات خارجية بلغت 4425 مم للطول، وبعرض يبلغ 1695 مم، و 1500 مم للارتفاع، إلى جانب تقنيات اخرى مثل فرامل ABS و EBD، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

نيسان صني موديل 2022

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2022 بالسوق المصري

الفئة الأولى مانيوال بيز لاين نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 197,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بيز لاين نيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 218,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك MIDLINEنيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 232,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك SUPER SALOONنيسان صني موديل 2022 بقيمة قدرها 243,000 جنيه.