عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

عبرت الفنانة الشابة منة عرفة، عن رفضها لتصريحات الفنانة الهام شاهين التي وجهت انتقادات في الفترة الأخيرة حول ضرورة اعتزال أي فنانة ترفض أداء أي مشاهد ساخنة أو أحضان وقبلات.

مش لازم أعمل اغراء عشان ابقى فنانة

وقالت منة خلال استضافتها ببرنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "MBCمصر": "أحترم رأي إلهام شاهين، لما قالت اللى مش عايز يتباس ويشارك في مشاهد ساخنة وإغراء يقعد في البيت"، مضيفة: "ردى علي الهام شاهين إن كل فنان عنده مبادئه والحاجات اللى مقتنع بيها ومؤمن بيها، وهي عندها مبادئها واللى مؤمنة بيها، أنا مش بقول قال الله وقال الرسول، ولكن مش لازم أعمل إغراء علشان أبقى فنانة زيها".



وعن حدودها التي سبقت وأن أعلنت عنها، قالت: "مش بحب البس هوت شورت وانا بمثل، وأرفض مشاهد البوس عشان في المستقبل نظرات ولادي متضايقنيش".

وتابعت منة عرفة عن تصريح الفنانة إلهام شاهين بأن الفنان الذي يقول «مش بتباس أو بتحضن ليس بفنان، وعليه العمل في مجال آخر غير الفن»: "هي مردتش عليا أنا بشكل شخصي، هي بتقول على الفنانات اللي بيقولوا كده".

وأضافت: "أنا بحترم رأي الفنانة إلهام شاهين، زي ما بطلب من الناس إنها تحترمني وتحترم رأيي، بس أنا شايفة إن الفن حاجة كبيرة في إننا نلخصها في حتة معينة، وكل فنان عنده مبادئه والحاجة اللي مقتنع بيها ومؤمن بيها".

كل واحد حر في رأيه



وأشارت منة، إلى أن كل إنسان حر في رأيه، وأنها تحترم الآراء الأخرى، لكن لديها مبدأ، وأوضحت أنها حريصة بأن يكون الأرشيف الفني الخاص بها يحتوي على مشاهد محترمة قائلة: "مش معنى كده إني مش بروح البحر وبتبسط وبعيش حياتي وبروح حفلات، بعمل اللي أنا عايزاه، بس طالما فيه حاجة هاتروح للأرشيف بتاعي ليه متكونش الحاجة دي محترمة".

وأفادت بأنها تطلب بألا يحاسبها الجمهور على حياتها الشخصية، ولكن يحاسبها على أعمالها وفنها فقط، قائلة: "أنا مؤمنة إن الفنان أو الشخصية العامة من حقه يعمل شخصية لنفسه وعايز يبينها للناس، هل أنا عشان أكون حقيقية أطلع وأقول بعمل حاجات غلط؟.. الناس ملهاش دعوة، أنا كل الناس ليها عندي إني أقدم ليهم فن أو مسلسل أو فن، بس محدش يحاسبني على حياتي الشخصية عشان أنا مش بقدمها لهم".

وعن رأيها في دور الفنانة مني زكي في فيلم أصحاب ولا أعز وإمكانية قبولها الدور لو عرض عليها، قالت منة عرفة: "أرفض الرد ومعرفش بكرة فيه إيه انا بتغير يوم عن يوم".

جوزي مطلبش مني اعتزل



وكشفت منة، عن حقيقة رفض زوجها دخولها مجال الفن، وأوضحت: "جوزي مطلبش مني أعتزل التمثيل.. مفيش راجل ذكي يقول لمراته بطلي شغل".

وعن الشائعات التي تداولها رواد مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا حول طلاقها من زوجها قالت: "أنا وزوجي منفصلناش ومحصلش طلاق بيننا زي ما الناس فهمت، كان فيه مشكلة بيني وبين جوزي وحصل فيها سوء فهم منه، ولما حصل سوء الفهم قعدنا مع بعض وحصلت خناقة فالموضوع سخن فجأة، قلنا هنتطلق وكنا ماشيين في إجراءات الطلاق وهنتطلق، فهو تسرع وراح منزل إن تم الانفصال فرديت عليه، ولكن رسميًا إحنا منفصلناش والأهل لما تدخلوا زودوا المشكلة، لكن محصلش طلاق".

وأضافت منة عرفة: «بقالي سنة متجوزة شرعا يعني عادي إن جوزي يجيلي البيت»، موضحة: «إحنا كاتبين الكتاب ولكن لسه معملناش فرح لحد الآن بسبب انشغالي وانشغاله».

انتقادات الهام شاهين

كانت الفنانة إلهام شاهين، قد انتقدت من قبل الفنانين الذين يرفضون تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما المصرية، وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج كلمة أخيرة المذاع عبر فضائية «On E» مع الإعلامية لميس الحديدي: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا، واللي مش عايز ده ميشتغلش».

وتابعت شاهين: «لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط».

وعن اعتزال الفنانة حلا شيحة، قالت الفنانة إلهام شاهين: «اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته، بس ميعملش فيها داعية دينية».