بين العفوية وتعمد الإساءة|سقطات الإعلاميين من إيحاءات شلبوكا إلى أنت أيام شبابي

يتصدر بين الحين والآخر أحد الإعلاميين التريند بسبب تصرف عفوي أو سقطة إعلامية غير مقصودة أحيانا، ويصبح مثارا للنقد، الذي يصل إلى حد السخرية والتجريح في الغالب، ويكثر الحديث حوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتلقفونه وعلى قدر فعله "سقطته" يكون رد الفعل.

عفوية بوسي شلبي

آخر هؤلاء الإعلامية المخضرمة بوسي شلبي، التي كانت تحضر إحدى المناسبات خارج البلاد وفوجئت بحضور أسطورة هوليوود جون ترافولتا، الذي تعاملت معه بعفوية وتلقائية أثناء حديثها إليه، حيث ظهر النجم العالمي غير مستوعب لما تقوله بحسب فيديو الواقعة.

وبين عشية وضحاها تصدرت الإعلامية بوسي شلبي، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وجوجل، ووجهت لها عاصفة شديدة من النقد بسبب طريقة تعاملها وتحدثها مع النجم جون ترافولتا بلغة وصفها البعض بـ "الركيكة".

بوسي شلبي والنجم جون ترافولتا

وبدأ الأمر حينما تحدثت بوسي باللغة الإنجليزية مرحبة بالنجم العالمي، وقالت: "أنت أيام شبابي الحلوة كلها يا ترافولتا، شفتوا ترافولتا شفتوا القمر".

وطالبت بوسي شلبي الفنان أشرف زكي بدعوة النجم جون ترافولتا إلى المهرجانات المصرية، قائلة: "اعزمه على المهرجان يا أشرف"، وسط ضحك كبير من الحاضرين.

لم يمر تصرف بوسي شلبي مرور الكرام، وتداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي بشدة متعجبين من طريقة بوسي شلبي أمام نجم كبير بحجم جون ترافولتا، وقالت إحداهن عبر حسابها على فيسبوك: "يا جماعة والله خلاص كفاية فضايح".

فيما قال آخر: "جماعة مبتربطوش بوسي شلبي ليه فالمهرجانات بدل ما تفضحنا كده مع ترافولتا؟".

وانتقدها إحداهن قائلة: "إزاي مذيعة بحجم بوسي شلبي واضح أوي أنها مش عارفة تعمل حوار مع الراجل بالإنجلش".

سقطة شريف عامر

بوسي شلبي لم تكن آخر الإعلاميين الذين تعرضوا لعاصفة من النقد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تصدر الإعلامي شريف عامر، يوم الخميس 2 ديسمبر الماضي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد حلقة برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه على قناة "إم بي سي مصر"، لاستضافته يوسف سوستة مغني مهرجان "شيماء".

وطالت الحلقة ومقدمها حينها، موجات واسعة من الانتقادات والغضب على تويتر، والتي تأتي في ظل استمرار الأزمة بين نقابة المهن الموسيقية، ومغني المهرجان منذ منتصف نوفمبر الماضي، وقرار النقابة بوقف 19 مطربا للمهرجانات الشعبية من العمل، وسحب تصاريحهم السنوية للغناء، وذلك بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية.

يوسف سوستة وشريف عامر

وتوالت التغريدات المنتقدة للإعلامي شريف عامر، واعتبرها المغردون سقطة إعلامية للإعلامي الذي عرف عنه تقدم الشكل الإعلامي الراقى على شاشة برنامجه.

وقال المطرب أحمد شيمي في تغريدته: "أستاذ شريف عامر.. ده لقاء ميطلعش منك أبداً.. ياريت تعتذر"، بينما كتب مغرد آخر: "شريف عامر أثبت إن تيار الابتذال أقوى من أي منبر إعلامي".

تغريدة المطرب أحمد الشامي

ورد عامر على هذه الانتقادات في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "ببساطة؛ مصر 100 مليون، فيها كل حاجة، نفهم، نشوف، نقرر، ونعالج بدون ترفع وتجاهل، لأننا لا نملك منعا ولا حظرا في عصر له أدوات جديدة لا أوراق اعتماد فيها، شخصية تتحول لعنوان ساعة، وتختفي أو تستمر، كل المختلف معي له الحق في ذلك، أنا كمان لي حق الاختلاف معه، تحياتي وتقديري للجميع".

رد الإعلامي شريف عامر

إيحاءات مدحت شلبي

يبدو أن الإعلامي مدحت شلبي لم يتوقف عن إيقاع نفسه في العديد من السقطات منذ تواجده في التعليق الرياضي، أو تقديم البرامج الرياضية بشكل مستمر، فقد تم إيقاف شلبوكة خلال السنوات العشر الماضية أكثر من مرة، بسبب سقطاته المستمرة ضد الجماهير والأندية واللاعبين.

الإعلامي القدير مدحت شلبي، لم يكن بعيدا عن انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عفويته على الشاشة خاصة أثناء التعليق على مباريات القطبين، أو خلال حلقات برنامجه مساء أون تايم سبورتس، حيث تسببت هذه الانتقادات في وقفه عن التعليق.

الإعلامي مدحت شلبي

وأصدر نقيب الإعلاميين، طارق سعدة، قراراً يوم الثلاثاء 9 نوفمبر الماضي، حمل رقم "23" لسنة 2021، بإيقاف مدحت هلال محمد شلبي مقدم برنامج ومعلق رياضي عن التعليق على أي مباريات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل مصر حتى نهاية العام 2021؛ وذلك لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

جاء ذلك بعد أن مثل مدحت شلبي حينها، أمام لجنة التحقيق فى مقر نقابة الإعلاميين فى تمام الساعة 7 مساءا.

وأكد نقيب الإعلاميين، أنه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنية والحيادية ونبذ التعصب والإعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعاً.

من جهتها أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس وقتها، إيقاف الإعلامي مدحت شلبي بعد ما بدر منه في حق جماهير النادي الأهلي ووصفهم بـ"البلهاء".

بيان بين سبورتس

جاء ذلك خلال حديثه عن تفويت المباريات في الدوري المصري لصالح نادي الزمالك.

وقالت القنوات في بيانها: "انطلاقا من السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية، قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس وقف ظهور الإعلامي مدحت شلبي والذي يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم".

إساءة تامر أمين

سقطات الإعلاميين توالت ومنها ما تسبب في موجة غضب عارمة وصلت حد المقاضاة والتوعد والتهديد مثل الذي حدث عندما تسبب المذيع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، في موجة غضب متصاعدة وصلت إلى مجلس النواب، والمجلس الأعلى للإعلام، بسبب تصريحاته المسيئة لأهالي الصعيد، في سياق حديثه عن قضية تنظيم النسل.

وفي النصف الثاني من شهر فبراير 2021، تحدث تامر أمين عن قضية تنظيم النسل ليسيء إلى الصعايدة، معلنا أنهم ينجبون الأبناء والبنات من أجل شحنهم للعمل في القاهرة والإسكندرية الواد يبقى "بلية" والبنات "خدمات" من أجل أن يضعوا أجورهم في حجر أهليهم.

الإعلامي تامر آمين

وقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف البرنامج وإحالة تامر أمين للتحقيق، قبل أن يخرج الأخير معتذرا بقوله: "أنا بعتذر وكانت نيتي خير، والهدف من حديثي هو المصلحة العامة، وأكثر ما يؤذيني هو أن يغضب شخص واحد من أهالي الصعيد".

التعليق على أزمة تامر آمين

وأضاف أمين، أنه من أكثر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد، وأن صعيد مصر هو أصل مصر وهو من أخرج معظم القامات والمفكرين والأدباء.

وتابع "لكل صعيدي وصعيدية جزمكم على راسي من فوق، وأنا ابن صعيد مصر ونسايبي من الصعيد وأتشرف بهذا النسب حتى لو قصدي خير، ولو واحد بس زعلان أقوله حقك عليا".