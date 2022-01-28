لليوم الثاني.. هاشتاج Joy Awards يتصدر تويتر

لليوم الثاني على التوالي، تصدر هاشتاج حفل جوائز صناع الترفيه - Joy Awards ، في نسخته الثانية والذي أقيم أمس في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض- مؤشرات موقع التغريدات المصغرة، تويتر.

وضم الحفل عددا كبيرا، من أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.

وكانت التعليقات كالتالي:















ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

وشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

وكان ضمن الحضور المصري كلا من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.