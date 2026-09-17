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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران الناقل الرسمي لرحلة العمر لأوائل الثانوية العامة المتجهة إلى برلين.. صور

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

استقبلت مصر للطيران الناقل الوطني أوائل الجمهورية من طلاب الثانوية العامة بمطار القاهرة الدولي وقدمت لهم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات سفرهم استعدادًا لانطلاقهم على رحلة  مصر للطيران رقم MS731 متجهة إلى العاصمة الألمانية برلين، التي تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويًا بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، وكان في استقبال الطلاب بمطار القاهرة الدولي الطيار محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، حيث حرص على تهنئتهم بما حققوه من تفوق، والتقاط الصور التذكارية معهم.

ومن جانبه، أعرب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، عن سعادته بمشاركة مصر للطيران في هذه الرحلة المميزة، مؤكدًا أن دعم أوائل الثانوية العامة يأتي تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة النجاح وتحقيق طموحاتهم في المرحلة المقبلة.

وأشار عادل إلى أن مصر للطيران تحرص دائمًا باعتبارها الناقل الوطني على تقديم كل ما يسهم في إسعاد أبنائها المتفوقين، وإتاحة الفرصة لهم لخوض تجارب جديدة والتعرف على ثقافات مختلفة، بما يضيف إلى رحلتهم العلمية والشخصية.

وفى نفس السياق، أكد الطيار محمد عليان أن مصر للطيران تعتز بكونها الناقل الرسمي لرحلة أوائل الثانوية العامة، وتحرص دائمًا على دعم أبنائها المتفوقين، تقديرًا لما بذلوه من جهد وما حققوه من إنجاز، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة تمثل فرصة للطلاب للاستمتاع بتجربة جديدة والتعرف على ثقافات ومعالم مختلفة.

وأضاف عليان أن مشاركة مصر للطيران وحرصها على مواصلة دعم المبادرات المجتمعية التي تهتم بالشباب وتشجع على التفوق والتميز، متمنيًا للطلاب مزيدًا من النجاح والتوفيق في خطواتهم المقبلة.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب ومشرفو الرحلة عن سعادتهم بهذه المبادرة، موجهين الشكر والتقدير لمصر للطيران على رعايتها للرحلة وما تقدمه من دعم وتسهيلات.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران

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