تخفيضات 70%.. كل ما تريد معرفته عن الأوكازيون الشتوي 2022

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، بدء موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام ‏‏2022، اعتبارا من الاثنين 7/2/2022 ولمدة شهر على أن يكون ‏لكل محل أسبوعين.

الأوكازيون الشتوي 2022

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية إن الاوكازيون فرصة سانحة للمواطن وفرصة ‏سانحة للتاجر أيضا الذي يستخدم الأوكازيون لإحداث رواج في تجارته ، ‏مضيفا أنه كل عام يدخل في الأوكازيون سواء الشتوي أو الصيفي ما يزيد ‏عن 3500 محل، مؤكدا أن الاوكازيون لا يشمل محال بيع الملابس فقط بل ‏يشمل أيضا محال الأدوات المنزلية ومحال بيع الجلود (الأحذية و الشنط) ‏وغيرها من الأنشطة التجارية أيضا.

ونوه المتحدث ‏الرسمي للوزارة أن الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية وجه مديري المديريات بتسهيل الإجراءات ‏لأصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون مشددا على ضرورة متابعة السلع ‏المعروضة من حيث الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة والتخفيضات ‏الموجودة.‏

وقال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوي يعد فرصة لكل مواطن مصري، للحصول على احتياجاته بتخفيضات تصل لـ60% وقد تصل لـ70% في بعض الأحيان.

وتابع "خليل"، في تصريحات له، أن مدة الأوكازيون شهر، وكل محل لديه 15 يوما لتطبيق الأوكازيون.

مضيفًا أن أي محل يريد المشاركة عليه أن يتقدم بطلب لمديرية التموين، للحصول على تصريح، وعليه أن يضع السعر قبل وبعد الخصم، ويتم التأكد من هذه الأسعار من خلال الفواتير أو الباركود.

ولفت إلى أن الهدف من مراقبة الأسعار قبل وبعد الخصم منع الأوكازيون الوهمي أو المشاركة في الأوكازيون بدون تصريح.

ولفت إلى أن الهدف من مراقبة الأسعار قبل وبعد الخصم منع الأوكازيون الوهمي أو المشاركة في الأوكازيون بدون تصريح.