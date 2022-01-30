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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي : مطمئن لحراسة مرمى منتخب مصر رغم غياب الشناوي

صدى البلد

قال أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بنادي سموحة، إن رجولة لاعبي منتخب مصر في مباراة كوت ديفوار منحتنا الأمل فيما هو قادم.

وأضاف أحمد ناجي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"مطمئن لحراسة مرمى منتخب مصر رغم غياب محمد الشناوي لأننا نملك حراس مميزين".

وتابع :" محمد أبوجبل يخوض اختباره الأول مع الفراعنة، وأنا واثق من قدرته على تخطي هذه العقبة رغم صعوبة مواجهة المغرب".

وواصل:"عصام الحضري مر بنفس ما تعرض له أبوجبل، بعد مشاركته في أمم أفريقيا بالجابون بعد إصابة أحمد الشناوي".

 ويخوض محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني برنامجا علاجيا متكاملا بعد الانتقال إلى مدينة ياوندي على أمل العودة في أقرب وقت ممكن ، وذلك بعد الاصابة التي مني بها خلال مباراة مصر وكوت ديفوار، ولم يتمكن معها من استكمال المباراة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب  أن الآشعة التي أجريت على اللاعب أكدت اصابته بشد في العضلة الخلفية .

وأشار حارس مرمى المنتخب الوطني إلى أن سوء حالة أرضية الملعب كانت السبب الرئيسي في اصابته التي لحقت به.

 

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