عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية أوكرانيا: بلادنا تعاني اقتصاديا بسبب الذعر من الغزو الروسي

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ضرورة التعامل مع روسيا بيقظة وحزم وإيجاد حل سياسي معها.

 

وقال كوليبا في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه بحث مع ولودريان "طرق لمساعدة الاقتصاد الأوكراني على التخفيف من المخاطر الأمنية".

 

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده تعاني بالفعل اقتصاديًا بسبب الذعر من تدهور الوضع المزعوم.

 

وتابع قائلا: "يجب على الأسواق والأفراد أن يفهموا أن كييف وشركائها يعملون على منع أسوأ سيناريو".

 

وأوضح كوليبا أن "بعض الحلفاء الغربيين، وبسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، لا يساعدون أوكرانيا بكامل طاقتهم"، ولكن الوزير امتنع عن تسمية دول بعينها.

 

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، الدول الغربية "بضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر".
 

لمواجهة روسيا.. أمين الناتو يكشف حقيقة تخطيط الحلف لإرسال قوات إلى أوكرانيا

البنتاجون: لا مؤشرات على أن الصين ستتدخل في الوضع القائم بـ أوكرانيا

وزير الخارجية الأوكراني روسيا الاقتصاد أوكرانيا الدول الغربية

ترشيحاتنا

خبراء عن مواجهة مصر والمغرب: لقاء صعب ونتمني تكرار سيناريو كوت ديفوار

متى أرفع السبابة في جلسة التشهد أثناء الصلاة؟.. مستشار المفتي يجيب

مجلس الشيوخ يوافق على حالات إنهاء علاقات العمل الفردية

10 تطبيقات شهيرة تستنزف باقة الإنترنت على هاتفك يوميا

إحالة أوراق 10 متهمين للمفتي في قضية كتائب حلوان

الشهادة الإعدادية 2022 بالجيزة| الأهالي: امتحان الإنجليزي جميل تسلم إيد اللى عمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

الأرصاد تحذر: انخفاض جديد في الحرارة.. والطقس غدا شديد البرودة

مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات من حدائق المعادي حتى حلوان

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

بديلًا للبشر.. شاهد.. روبوت في خدمة الغرف |فيديو

نشرة المنوعات.. مغتصب يحمل ضحيته على كتفه.. الكوتشي الساندويتش.. أسرع طريقة للتخلص من الزكام

فيديو

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

فيديوجراف.. قصة عبدة الشيطان بالدقهلية.. وهكذا حكم القضاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ