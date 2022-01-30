وزير خارجية أوكرانيا: بلادنا تعاني اقتصاديا بسبب الذعر من الغزو الروسي

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ضرورة التعامل مع روسيا بيقظة وحزم وإيجاد حل سياسي معها.

وقال كوليبا في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه بحث مع ولودريان "طرق لمساعدة الاقتصاد الأوكراني على التخفيف من المخاطر الأمنية".

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أن بلاده تعاني بالفعل اقتصاديًا بسبب الذعر من تدهور الوضع المزعوم.

وتابع قائلا: "يجب على الأسواق والأفراد أن يفهموا أن كييف وشركائها يعملون على منع أسوأ سيناريو".

وأوضح كوليبا أن "بعض الحلفاء الغربيين، وبسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، لا يساعدون أوكرانيا بكامل طاقتهم"، ولكن الوزير امتنع عن تسمية دول بعينها.

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، الدول الغربية "بضرورة عدم ترديد الحديث عن غزو روسي محتمل لبلاده، مؤكدا أن هذا الحديث يعرض استقرار أوكرانيا للخطر".

