البنتاجون: لا مؤشرات على أن الصين ستتدخل في الوضع القائم بـ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، عدم وجود مؤشرات على أن الصين ستتدخل في الوضع القائم في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة لا ترى ما يشير إلى أن الصين ستتدخل في الوضع في أوكرانيا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضاف كيربي ردا على سؤال حول احتمالية دعم الصين لروسيا في الوضع في أوكرانيا: "دع القادة الصينيين يتحدثون عن أنفسهم. لكننا لا نرى أي بوادر على أن الصين ستتدخل في هذا بأي طريقة".

وتابع قائلا: "في حالة حدوث تصعيد في أوكرانيا من موسكو، لن تواجه روسيا عواقب اقتصادية خطيرة فحسب، بل ستزداد أيضًا عزلتها".

وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة، واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات، حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً؛ وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

