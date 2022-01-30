لمواجهة روسيا.. أمين الناتو يكشف حقيقة تخطيط الحلف لإرسال قوات إلى أوكرانيا

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، أن الناتو لا يخطط لإرسال أي قوات قتالية إلى أوكرانيا في حال أي غزو روسي عليها.

وردا على سؤال عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عما إذا كان يخطط لإرسال قوات حلف الناتو إلى أوكرانيا إذا غزت روسيا، قال ستولتنبرج: "ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا.. نحن نركز على تقديم الدعم".

وأضاف: «هناك فرق بين أن تكون عضوًا في الناتو وأن تكون شريكًا قويًا وذو قيمة عالية مثل أوكرانيا».

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال اليوم الأحد، إن بريطانيا ستقترح على حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر ترسانة عسكرية "كبيرة" في أوروبا.

وقال جونسون إن مقترح نشر الترسانة العسكرية في أوروبا يشمل قوات وأسلحة وسفنا حربية وطائرات مقاتلة.

وأضاف أن مقترح نشر الترسانة العسكرية في أوروبا يبعث رسالة واضحة إلى الكرملين مفادها "لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار وسنقف دائما إلى جانب حلفائنا في الناتو بمواجهة العداء الروسي".

وتابع جونسون:"أمرت قواتنا المسلحة بالاستعداد للانتشار في أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو برا وبحرا وجوا".

وأكد أنه في حال اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا فسيكون ذلك مأساة لأوروبا.

ويأتي ذلك بعد أن وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة بإرسال عدد صغير من القوات الأمريكية إلى دول أوروبا الشرقية ودول الناتو "على المدى القريب".

وتشمل عمليات النشر إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، وزيادة أرقام القوات وتزويد أنظمة الصواريخ في إستونيا، على الحدود الروسية، ونشر الطائرات السريعة لدورية المجال الجوي الروماني والبلغاري من قاعدة في قبرص، حسبما قال المكتب الأجنبي والكومنولث.

وسيتوجه مسؤولون بريطانيون إلى بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الدعم العسكري هذا الأسبوع. وطالب جونسون وزيري الدفاع والأمن بتكثيف الجهود في أوروبا ، وطلب من وزيري الخارجية والدفاع السفر إلى موسكو للقاء نظرائهم الروس.