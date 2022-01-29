نشرة أخبار العالم| عواصف ثلجية تجتاح أمريكا وأوروبا.. إثيوبيا تختبر توليد الكهرباء من سد النهضة.. وبوتين يشق صف الناتو بمناورة بارعة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

عاصفة ثلجية شديدة تضرب أمريكا.. وإعلان الطوارئ بعدد من الولايات

يتعرض أكثر من 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة، لعاصفة ثلجية شديدة، تهدد بتساقط ثلوج كثيفة ورياح قوية، قد تصل سرعتها إلى 70 ميلا في الساعة، ما يتسبب في صعوبة في التحرك والسفر.

وأعلنت عدد من الولايات الأمريكية، حظر سفر المركبات على الطرق، داعية الناس للبقاء في منازلهم.

تطور خطير.. إثيوبيا تعلن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة

كشفت وسائل إعلام محلية في إثيوبيا، عن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة، حيث باشرت أديس أبابا اختبار أول توربين منخفض في السد.

وحسب موقع "بيزنس أوف إثيوبيا" المحلي، بدأت البلاد توليد الطاقة من سد النهضة، مع الانتهاء من تركيب التوربين العاشر في سد النهضة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إثيوبيا، لقطات توثق اختبار توربين سد النهضة لتوليد الطاقة.

رياح بسرعة 147 ميلا.. العاصفة مالك تضرب عدة دول أوروبية.. فيديو

لقي طفل يبلغ من العمر تسع سنوات مصرعه بسبب سقوط شجرة بينما تواصل العاصفة مالك ضرب بريطانيا، كما قُتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا، مع توقعات بأن تجلب العاصفة كوري المزيد من الدمار غدًا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تم تسجيل رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة في أجزاء من اسكتلندا اليوم السبت، كما ادعى أحد خبراء الأرصاد الجوية أنه رصد سرعات تبلغ 147 ميلاً في الساعة في قمة كيرنجورم في المرتفعات الاسكتلندية.

مناورة بارعة وضربة لبايدن.. هل يشق بوتين صف الناتو بمحادثات جانبية مع أوروبا؟

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إجراء محادثات مع ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، مع فشل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في اتخاذ إجراء بشأن الصراع المتصاعد في أوروبا الشرقية، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة أنه سينشر قواته في المنطقة "على المدى القريب" دون دعم من الناتو.

ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قرار بوتين بالضربة التي وجهها لحلف الناتو، حيث استبعد الولايات المتحدة من محادثات التفاوض بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن اتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتجاهل "مخاوف الكرملين الأساسية'' بشأن توسع الناتو، خلال مكالمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة.

وخلال المكالمة، جادل بوتين بأن الغرب رفض مطالب الروس "بمنع توسع الناتو، ورفض نشر أنظمة أسلحة ضاربة بالقرب من الحدود الروسية" وسحب قوات الحلفاء إلى المواقع التي احتلتها في عام 1997، قبل توسع الناتو في أوروبا الشرقية.

السعودية: تقلبات جوية ابتداء من يوم الاثنين القادم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معظم المناطق السعودية ستشهد تقلبات جوية ابتداء من يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى أنها ستشهد رياحا نشطة، وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتساقط الثلوج، كاشفا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل غدا (الأحد).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة خصوصا على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، فيما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد التي من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بعد نشر معدل التضخم بتركيا.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، سعيد إردال دينجر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير، قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره بتعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر، حسب وكالة "فرانس برس".

فيما قالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

أول رد من العراق على قرار الكويت بوقف رحلاتها إلى بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم “السبت”، عدم وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي بواقع رحلة أو رحلتين أسبوعياً ولا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي".

وأوضح أن "سلطة الطيران في العراق لم يصلها حتى الآن أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق".