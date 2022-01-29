بعد نشر معدل التضخم بتركيا.. أردوغان يقيل رئيس هيئة الإحصاء

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقالة رئيس هيئة الإحصاء الوطنية بموجب مرسوم صدر اليوم "السبت"، بعد نشر الأرقام السنوية للتضخم.

وتعرض رئيس هيئة الإحصاء الوطنية، سعيد إردال دينجر، لانتقادات بعد نشره بيانات في أوائل يناير، قدرت معدل التضخم السنوي عند 36,1%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 عامًا.

ولم يوضح أردوغان سبب قراره بتعيين إرهان تشيتينكايا، نائب الرئيس السابق لهيئة التنظيم المصرفية التركية، رئيسا جديدا لهيئة الإحصاء الوطنية بدلا من دينجر، حسب وكالة "فرانس برس".

فيما قالت المعارضة إن هذا الرقم أقل من الواقع، مشيرة إلى أن الزيادة الفعلية في كلفة المعيشة أعلى مرتين على الأقل.

وارتفع التضخم في تركيا إلى أكثر من 36% خلال عام واحد في ديسمبر، وهو رقم قياسي منذ سبتمبر 2002، بسبب تراجع قيمة الليرة التركية.

ويجد أردوغان نفسه في موقف غير مريح قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية، ويواصل الدفاع عن خياراته.

وإدراكا منه للضرر الذي سببه التضخم للاقتصاد ولمستويات شعبيته، تعهد أردوغان في يناير بخفض التضخم في أسرع وقت ممكن.