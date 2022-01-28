من تركيا لسوريا.. القبض على فتاة في مطار قرطاج بتهمة الإرهاب

نجحت الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالداخلية التونسية في القبض علي فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية بالبلاد ، وذلك بعد رجوعها من سوريا حيث التحقت هناك بإحدى التنظيمات الإرهابية وتلقّت تدريبات.

وبحسب إذاعة موازييك التونسية؛ فقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 يناير 2022، قادمة من تركيا.

و بالتحقيق مها ،فقد أفادت بأنها التحقت بتركيا خلال صيف 2020 لتتولّى خلال سنة 2021 التحوّل إلى سوريا بمساعدة شخص (سوري الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقّي تدريبات بهدف تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.

وأضاف البيان : وبمزيد تعميق التحريات معها، تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف.

وبالتحري في شأن شريكها في العملية تبيّن أنه عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن من أجل تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.

وبختم الأبحاث تمت إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها والأبحاث متواصلة.