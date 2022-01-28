عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من تركيا لسوريا.. القبض على فتاة في مطار قرطاج بتهمة الإرهاب

ارشيفي
ارشيفي

نجحت الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالداخلية التونسية  في القبض علي فتاة (22 سنة) القيام بعملية إرهابية بالبلاد ، وذلك بعد رجوعها من سوريا حيث التحقت هناك بإحدى التنظيمات الإرهابية  وتلقّت تدريبات.

وبحسب إذاعة موازييك التونسية؛ فقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حيث تولّت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني مباشرة قضية في الغرض والقيام بالتحريات اللازمة وإلقاء القبض على المعنية بمطار تونس قرطاج، يوم 10 يناير 2022، قادمة من تركيا.

و بالتحقيق مها ،فقد  أفادت بأنها التحقت بتركيا خلال صيف 2020 لتتولّى خلال سنة 2021 التحوّل إلى سوريا بمساعدة شخص (سوري الجنسية) حيث التحقت بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وشرعت في تلقّي تدريبات بهدف تحضيرها للقيام بعملية انتحارية.

وأضاف البيان : وبمزيد تعميق التحريات معها، تبيّن أنه تم تحضيرها للقيام بعملية انتحارية ببلادنا بإحدى المناطق السياحية وبأنها تواصلت خلال تواجدها بسوريا مع شخص تونسي الجنسية الذي كان سيتولّى انتظار حلولها ببلادنا وتمكينها من حزام ناسف.

وبالتحري في شأن شريكها في العملية تبيّن أنه عنصر إرهابي تم إيداعه مؤخرا في السجن من أجل تورطه في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية كانت ستستهدف مسؤولين بارزين في الدولة خلال نهاية السنة المنقضية.

وبختم الأبحاث تمت إحالة المعنية على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنها والأبحاث متواصلة.

الداخلية التونسية: متظاهرون بمحيط شارع الحبيب بورقيبة حاولوا الاعتداء على قوات الأمن

الداخلية التونسية: وضع نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية لحماية الأمن العام

تونس سوريا تركيا التنظيمات الإرهابية الداخلية التونسية مكافحة الارهاب عملية ارهابية

موضوعات متعلقة

تونس .. حكم جديد ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

تونس تدخل قائمة "كورونا" الحمراء لـ قطر

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن أكبر فريق للألعاب الأولمبية الشتوية في تاريخ البلاد

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين قد ينقض بوتين على أوكرانيا؟

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

بسبب فيسبوك.. وقف إمام بـ أوقاف مطروح ومنعه من الخطابة

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

انخفاض جديد.. الذهب يواصل مسلسل الخسائر اليوم الجمعة 28 - 1 - 2022

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ