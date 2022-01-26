أردوغان : زيارتي إلي الإمارات ستفتح صفحة جديدة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير المقبل ستفتح صفحة جديدة.

وحسب "رويترز" كان أردوغان أعلن نهاية شهر نوفمبر الماضي، أنه يعتزم زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2022.

وجاء ذلك الإعلان حينها بعد أيام قليلة من زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتركيا، في زيارة كانت الأولى من نوعها منذ عشرة أعوام.

حسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، بحث الزعيمان حينها، ”العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك“ بين البلدين.