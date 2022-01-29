السعودية: تقلبات جوية ابتداء من يوم الاثنين القادم

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن معظم المناطق السعودية ستشهد تقلبات جوية ابتداء من يوم الاثنين القادم، مشيرا إلى أنها ستشهد رياحا نشطة، وأتربة مثارة، وهطول أمطار، وتساقط الثلوج، كاشفا أنه سيعلن المزيد من التفاصيل غدا (الأحد).

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) استمرار تأثير الموجه الباردة على معظم مناطق المملكة خصوصا على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل، فيما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقع المركز استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد التي من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.