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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من العراق على قرار الكويت بوقف رحلاتها إلى بغداد

أول رد من العراق
أول رد من العراق على قرار الكويت تعليق رحلاتها إلى بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم “السبت”، عدم وصول أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لوكالة الأنباء العراقية "واع" إن "رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى العراق تقتصر على مطار النجف الدولي بواقع رحلة أو رحلتين أسبوعياً ولا توجد لديها رحلات لباقي مطارات العراق ومنها مطار بغداد الدولي".

وأوضح أن "سلطة الطيران في العراق لم يصلها  حتى الآن أي إشعار أو كتاب من الخطوط الجوية الكويتية بإيقاف رحلاتها إلى العراق".

وأشار إلى أن "أي قرار بإيقاف الرحلات وتحت أي ظرف من حق شركات الطيران".

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وفي وقت سابق، أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أمس الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من الكويت إلى العراق، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية في بيان "تود الخطوط الجوية الكويتية التنويه بأنه تم تعليق الرحلات إلى الجمهورية العراقية مؤقتا".

وأوضحت أن ذلك "بناءً علي التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نظرًا للأوضاع الراهنة في الجمهورية العراقية، وسيتم إطلاعكم على آخر المستجدات والتعليمات التي تصدر من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي في هذا الشأن".

كانت سلطة الطيران المدني في العراق أصدرت، أمس الجمعة، بياناً بشأن استهداف مطار بغداد الدولي، مما أدى لتضرر طائرة مدنية، تابعة للخطوط الجوية العراقية.

وذكر البيان أن "ما حدث فجر اليوم من استهداف ل‍مطار بغداد الدولي، على الرغم من كونه ليس الأول، فقد سبق ذلك استهدافات أخرى، إلا أنه هذه المرة أدى إلى أضرار كبيرة في احد مدارج المطار وطائرتين مدنيتين في المنطقة الجنوبية للمطار".

وأضاف أن "هذا ما يمثل خرقا كبيرا للسيادة وتعريضا لأمن المواطنين للخطر ومزيدا من الشكوك بعدم تلبية متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني، وهذا ما سيعقد موقف العراق أمامهم ويتسبب بمزيد من العقوبات والقيود والخسائر المعنوية والمادية".

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