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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تستعد لارتفاع نسبة إشغال العناية المركزة بالمستشفيات

صدى البلد

عقدَ وزير الصحة الكويتي د. خالد السعيد صباح اليوم، اجتماعا مع فريق كوفيد-19 المركزي ل‍وزارة الصحة، بحضور وكيل الوزارة د. مصطفى رضا.

وناقش الوزير الاستعدادات وجاهزية المستشفيات، تحسبا لارتفاع نسبة الاشغال بالأجنحة والعنايه المركزة، وذلك بعد وصول أعداد الإصابات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وذلك بالتزامن مع بعض الارتفاع الذي شهدته نسبة الاشغال في الأجنحة ووحدات العناية المركزة، وملاحظه ارتفاع نسب الاشغال وارتفاع أعداد الوفيات المقلق في بعض دول المنطقة.
 

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وبحسب صحيفة الأنباء، قال الوزير السعيد بأن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية الحثيثة لتطورات الوضع الوبائي، ومتابعة جهوزية واستعدادات المرافق الصحية، مثمنا سائر الجهود والكفاءات المخلصة والعاملة في المنظومة الصحية، والتي تضع نصب أعينها أمن البلاد الصحي، وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام.

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