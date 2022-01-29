الكويت..مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة للنظر في الإجراءات الحكومية بشأن كورونا

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة غدا الأحد بناء على طلب نيابي لمناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.

ويشمل الطلب مناقشة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ووزارة الصحة بشأن عدد من الموضوعات منها (التحول العالمي نحو التعايش مع وباء كورونا باعتباره وباء مستوطناً ومستمراً).

وتتضمن موضوعات المناقشة الواردة في الطلب المتعلقة بالقرارات والتوصيات الحكومية أيضا (القيود المفروضة على الممتنعين عن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا) و(القيود المفروضة على المسافرين من المحصنين أو غير المحصنين).

ومن الموضوعات المدرجة في الطلب حسب رأي مقدميه مناقشة (استمرار اجبارية الحصول على جرعات اللقاح ومنها التعزيزية حتى أصبحت سلسلة غير منتهية من التطعيمات الدورية ضد فيروس كورونا) و(الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل مع الاشتراطات الصحية ومدى كفاءتها في مواجهة الوباء).

وأدرج ضمن موضوعات المناقشة ايضا (الدراسات والأبحاث الخاصة بضرورة تلقي اللقاح لجميع الفئات ومنها الفئة العمرية من 5 سنوات إلى 12 سنة) و(معيار تحديد الأسعار الخاصة بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى اليوم).

يذكر ان 10 نواب تقدموا في وقت سابق إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بطلب لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة تلك الموضوعات وذلك استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وفي هذا الشأن نصت المادة سالفة الذكر في فقرتها الثانية على أنه «وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع قبل موعده العادي إذا رأى ضرورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو عشرة من الأعضاء على الأقل ويحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه..».