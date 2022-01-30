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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

جونسون يتحدى بوتين.. بريطانيا تقترح على الناتو نشر ترسانة عسكرية ضخمة بأوروبا

صدى البلد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد، أن بريطانيا ستقترح على حلف شمال الأطلسي "الناتو" نشر  ترسانة عسكرية "كبيرة" في أوروبا.

وقال جونسون إن مقترح نشر الترسانة العسكرية في أوروبا يشمل قوات وأسلحة وسفنا حربية وطائرات مقاتلة.

وأضاف جونسون أن مقترح نشر الترسانة العسكرية في أوروبا يبعث رسالة واضحة إلى الكرملين مفادها "لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار وسنقف دائما إلى جانب حلفائنا في الناتو بمواجهة العداء الروسي".

وتابع جونسون:"أمرت قواتنا المسلحة بالاستعداد للانتشار في أنحاء أوروبا الأسبوع المقبل لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو برا وبحرا وجوا".

وأكد جونسون أنه في حال اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إراقة الدماء والدمار في أوكرانيا فسيكون ذلك مأساة لأوروبا.

ويأتي ذلك بعد أن وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة بإرسال عدد صغير من القوات الأمريكية إلى دول أوروبا الشرقية ودول الناتو "على المدى القريب".

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وتشمل عمليات النشر إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود، وزيادة أرقام القوات وتزويد أنظمة الصواريخ في إستونيا، على الحدود الروسية، ونشر الطائرات السريعة لدورية المجال الجوي الروماني والبلغاري من قاعدة في قبرص، حسبما قال المكتب الأجنبي والكومنولث.

وسيتوجه مسؤولون بريطانيون إلى بروكسل لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الدعم العسكري هذا الأسبوع. وطالب جونسون وزيري الدفاع والأمن بتكثيف الجهود في أوروبا ، وطلب من وزيري الخارجية والدفاع السفر إلى موسكو للقاء نظرائهم الروس.

وفي المملكة المتحدة ، سيطلع رئيس أركان الدفاع الأدميرال السير توني راداكين مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على الأزمة الأوكرانية.

وحث كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الجمعة على التركيز على الدبلوماسية بينما قالوا إن لدى روسيا الآن ما يكفي من القوات والمعدات لتهديد أوكرانيا بأكملها. حذر مارك ميلي، الجنرال الأمريكي الأعلى، من أن الغزو الروسي سيكون "مروعاً" لكلا الجانبين ، و "سيسفر عن عدد كبير من الضحايا".

سحبت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الموظفين والأسر من سفارات في كييف، ويحذرون نصيحة السفر البريطانية الآن ضد جميع السفر الأساسي إلى البلاد.

ومن المتوقع أيضًا أن تعلن وزارة الخارجية عقوبات أكثر صرامة يوم الاثنين، مما يعني أن بريطانيا يمكن أن تستهدف المصالح الاستراتيجية والمالية لروسيا - على الرغم من مخاوف الولايات المتحدة بشأن حجم الأموال الروسية 'القذرة' في لندن.

جونسون بوتين الناتو بريطانيا روسيا

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