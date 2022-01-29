مع تصاعد المخاوف بشأن أزمة أوكرانيا .. ماذا لو أوقفت روسيا الغاز عن أوروبا؟

أدى تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا والغرب إلى زيادة القلق بشأن مستقبل تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يتدافع المشرعون ومزودو الطاقة لإعداد خطط طوارئ.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الرئيس جو بايدن من أن هناك "احتمالًا واضحًا" لروسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا به في أقرب وقت في الشهر المقبل وكما يقول الكرملين إن هناك "القليل من التفاؤل" بعد أن رفضت الولايات المتحدة مطالبها الرئيسية لحل الأزمة.

وحشدت روسيا ما يقدر بنحو 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا لكنها تنفي التخطيط لدخول الجمهورية السوفيتية السابقة.

وقال روب ثوميل، كبير مديري المحفظة في شركة الاستثمار في الطاقة تورتواز إيكوفين، في مذكرة بحثية: "إمدادات الغاز الطبيعي الأوروبية أقل بكثير من معاييرها ومخزوناتها النموذجية، لذا فإن السؤال الرئيسي الذي يجب طرحه هو ما إذا كان لدى أوروبا مخزون كافٍ من الغاز الطبيعي للبقاء على قيد الحياة".

و أضاف "وبالنظر إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الشتاء المتبقي، أعتقد أن هناك سيناريوهات حيث يمكن أن يصبح الأمر صعبًا حقًا، وقد تنخفض المخزونات حقًا.. أوروبا بحاجة إلى روسيا من وجهة نظر الطاقة، والطاقة ضرورية للغاية بحيث سيكون من الصعب للغاية قطع الإمدادات عن كلا الجانبين".

لعدة أشهر، اتُهمت روسيا بقطع إمدادات الغاز عن عمد للاستفادة من دورها كمورد رئيسي للطاقة إلى أوروبا وسط نزاع متصاعد مع أوكرانيا.

وكانت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا أقل مما كان متوقعًا عادة لفترة طويلة، حيث اقترح المحللون السياسيون أن موسكو قد أوقفت عن قصد الإمدادات في محاولة لتسريع التصديق على خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل.

لماذا ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

في الواقع ، كان دور روسيا المزعوم في تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا موضوع توبيخ علني نادر من وكالة الطاقة الدولية، حيث دعت المجموعة روسيا إلى زيادة توافر الغاز في أوروبا والتأكد من ملء مستويات التخزين بمستويات مناسبة خلال فترة ارتفاع الطلب في فصل الشتاء.

وعارض الكرملين مرارًا مزاعم أنه يستخدم الغاز كسلاح جيوسياسي، حيث قالت شركة غازبروم المملوكة للدولة إنها أوفت بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء.

والآن، مع وصول التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى ذروتها، يشعر محللو الطاقة بقلق عميق بشأن خطر انقطاع الإمدادات الكامل عن الاتحاد الأوروبي - الذي يتلقى ما يقرب من 40% من غازه عبر خطوط الأنابيب الروسية والعديد منها يمر عبر أوكرانيا.

ماذا يمكن أن تفعل أوروبا إذا تعطلت تدفقات الغاز؟

ويُنظر إلى احتمال قطع إمدادات الغاز الروسي على أنه من المرجح أن يؤدي إلى عواقب صحية عامة واقتصادية عميقة، لا سيما أن مثل هذا السيناريو قد يأتي في منتصف الشتاء ووسط جائحة فيروس كورونا.

ويعتقد محللو الطاقة في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية أن السيناريو الأسوأ لقيام روسيا بقطع جميع الإمدادات عن أوروبا فجأة هو أيضًا السيناريو الأقل ترجيحًا.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستكون لها تكاليف مالية كبيرة على موسكو ، بينما تؤدي في الوقت نفسه إلى جهود منسقة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتقليل واردات الغاز بشكل دائم من روسيا.

وقال محللون في مجموعة أوراسيا: "حتى لو ظل التعطيل الكامل لصادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي غير مرجح ، فإن المسؤولين ومزودي الطاقة هناك يضعون خططًا للطوارئ".