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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك 8 أطعمة تعمل على محاربة الإمساك بدون ملينات

الامساك
الامساك

أطعمة عديدة تساعد على محاربة مشاكل الجهاز الهضمي  ومحاربة الخمول إليك أفضل العلاجات يمكن أن تكون بعض الأطعمة التي تعزز حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك يقدمها موقع "هيلث"

1-التفاح


التفاح غني بالألياف التي تمر عبر الأمعاء غير مهضومة وتعزز حركة الأمعاء المنتظمة . يحتوي التفاح أيضًا على ألياف قابلة للذوبان تسمى البكتين ، والتي لها تأثيرات ملين. يقلل البكتين من وقت عبور القولون ، ويساعد في تقليل الإمساك ، ويحسن صحة الجهاز الهضمي أيضًا .


2. المشروبات الساخنة


من المعروف أن السوائل الساخنة تحفز الأمعاء وتخفف من الإمساك. وفقًا للدراسات ، يمكن أن يكون للماء الدافئ تأثيرات إيجابية على حركات الأمعاء.

3. المشمش


تم العثور على المشمش ، وخاصة المشمش الياباني ، لزيادة وتيرة التغوط وتقلص القولون. وقد لوحظت هذه الآثار في التجارب التي أجريت على الحيوانات .

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4. بذور الشيا


لا تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف فحسب ، بل تحتوي أيضًا على دهون صحية وتساعد على امتصاص الماء. قد تساعد في علاج الإمساك.  يمكنك تناول حوالي 1.5 ملعقة كبيرة 20 جرامًا من بذور الشيا يوميًا، للمساعدة في سهولة الهضم.

5. العنب


العنب غني بالألياف ويمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك. يوفر لك استهلاك 10 حبات من العنب حوالي 2.6 جرام من الألياف. 

6. الجريب فروت

 

 يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك ويحتوي الجريب فروت على حوالي 2.3 جرام من الألياف لكل 154 جرامًا .

عصير الجريب فروت قد يتداخل مع بعض الأدوية. ومن ثم ، إذا كنت تتناول أي دواء آخر ، فاستشر طبيبك أولاً.

 

7. الكيوي


تحتوي حبة كيوي متوسطة الحجم على حوالي 2 جرام من الألياف ويمكن أن تساعد هذه الألياف الموجودة في الفاكهة في تخفيف الإمساك.

8. ماء الليمون


يمكنك شرب ماء الليمون الدافئ قبل النوم. قد يساعد هذا في تخفيف الأمساك  فقط تأكد من شطف فمك جيدًا بالماء قبل تنظيف أسنانك ، لأن حموضة الليمون قد تؤدي إلى تدهور مينا أسنانك.

الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي الخمول حركة الامعاء تخفيف الإمساك التفاح

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