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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وضعيات يوجا سهلة لزيادة الخصوبة وتخفيف الإمساك والضغط

صدى البلد

النوم هو أحد أفضل الطرق لإرخاء العقل والجسم ، فمن المهم أيضًا الاهتمام بكل عضلة تساعد في تخفيف المشكلات الصحية مثل الإمساك والتوتر وتحسين الصحة.

 

كما يمكن أن تعتمد علي اليوجا في حياتك اليومية لعدة أسباب صحية وذلك لأن الاسترخاء له فوائد عديدة وهي 


* تقليل التوتر والقلق
* زيادة الخصوبة ، والصحة الهرمونية.
* يساعد الجهاز الهضمي في تخفيف الإمساك.
* تقليل الصلابة والعمل من المنزل الآثار الجانبية.

* تقوية الدورة الدموية والغدد اللمفاوية.
* جيد للساقين المتعبة ويساعد على توسع الأوردة أيضًا.

 

ونعرض لكم تمارين اليوجا التي تسبب الاسترخاء 

التمرين الاول

استلق على ظهرك مع وضع الوركين على الحائط شد الساقين بشكل مستقيم فقد يكون هذا التمرين ممتاز للدوالي وتعب الساقين والتوتر

التمرين الثاني 

تنفيذ نفس التمرين الاول مع الضغط على الوركين على الحائط ، ضع ساق واحدة فوق الركبة الأخرى. 

جيد لتصلب الساقين والقلق وتأثيرات العمل من المنزل.

التمرين الثالث

استلق وضع وركيك على الحائط ورجليك مفرودتين.

 اثنِ الركبة وضع باطن قدميك معًا وافتح الركبتين. 

اضغط على الفخذين برفق.

يساعد في عدم التوازن الهرموني ، متلازمة تكيس المبايض ، النساء في سن اليأس ، وتقلبات المزاج

التمرين الرابع

استلق على ظهرك مع الضغط على الوركين على الحائط. الآن افتح الساقين .

يزيل التوتر العاطفي ، ويعزز الوظيفة الإنجابية ، ويقلل من آلام الدورة الشهرية

التمرين الخامس

اجلس بوضع القرفصاء

مفيد لصحة الجهاز الهضمي ، ويخفف من الإمساك ، ويحسن الصحة الجنسية

 

تعليمات
* افعل هذه يوميا.
* يفضل القيام بذلك بعد فجوة لمدة ساعتين بعد الوجبات.
* افعل كل أسانا لمدة 2-3 دقائق - اقضِ 15 دقيقة في القيام بهذه الوضعيات.

* في حالة آلام الظهر استخدم وسادة.
* في حالة آلام عنق الرحم  استخدمي فوطة أسفل العنق.
* في حالة الحمل تجنب أي ضغط حول البطن أو البطن. 
* في حالة الدوار ابق عينيك مغمضتين وافعل ذلك.

 

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