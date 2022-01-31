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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشريح جثة سائق توك توك عثر عليه مقتولا في العياط

أرشيفية
أرشيفية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في العثور على جثة سائق توك توك مصابا بعدة طعنات وسط الشارع.

 

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

 

كان عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب بإحدى قرى العياط، وتبين أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض على يد مجهولين، لسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية الجناة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

 

توصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته  وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به. ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وباشرت النيابة التحقيق.

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فى سياق متصل ، تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول مصرع  طفلة وإصابة 3 أشقائها نتيجة  تعرضهم للتسمم بعد تناولهم  وجبة فاسدة بدائرة مركز شرطة أطفيح.

 

وأمرت النيابة بتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير طبي بحالتها، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، وكذلك الاستعلام عن الحالة الصحية لأشقائها تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، واستدعاء أهليتهم  لسؤالهم حول الواقعة، كما طلبت النيابة  تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

 

البداية كانت بتلقي  رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال 4 أشقاء مصابين بحالة تسمم وقد لفظت طفلة منهم تبلغ من العمر 3 سنوات  أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، بالفحص وسؤال أهلية المتوفية والمصابين أفادوا بتناولهم وجبة فاسدة.

 

وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال تناولوا عدة أشياء ولم يثبت أن وجبة الفسيخ الأخيرة سبب التسمم حتى الآن، وجري التحفظ على جثة الطفلة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة قتل العياط الطب الشرعى مديرية امن الجيزة

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