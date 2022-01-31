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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فواتير قانونية .. حملات مكثفة لـ حماية المستهلك بـ8 محافظات |تفاصيل

حماية المستهلك
حماية المستهلك

شن جهاز حماية المستهلك حملات مكثفة بثماني محافظات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

وأسفرت هذه الحملات على مدار أسبوع عن تحرير (159 محضرا) وبيانها كالتالي : 

فرع المنوفية:

شن فرع الجهاز بالمنوفية ٦ حملات اسفرت عن تحرير ١٠ محاضر لمخالفات عدم إصدار فواتير قانونية وعدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط ٣٠٠ شمعة فلتر غير مدون عليها أي بيانات وليس لها فواتير دالة على مصدرها، كما تم عمل محضر لمصنع لتصنيع المراتب لاستخدامه علامات شهيرة بالمخالفة للحقيقة مما يعد سلوكا خادعا طبقًا لقانون حماية المستهلك.

125 محضرا حصيلة حملات جهاز حماية المستهلك على 8 محافظات

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فرع الدقهلية:

قام الفرع بـ ٦ حملات أسفرت عن تحرير ١٦ محضر وأسفرت الحملات عن ضبط مركز للطب النفسي وعلاج الادمان بدون ترخيص وتم تحرير عدد من المحاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونيه.

فرع أسيوط:
شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ٥٣ محضر حيث تم ضبط سجائر مهربه بدون سداد الرسوم الجمركية وكميه من المنظفات مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونيه.

فرع الإسكندرية:
ضبط عدد ٢ مركز خدمة وصيانة سلع معمره لمزاولتهما النشاط بدون ترخيص وسلوكهما سلوكا خادعا بالإعلان أنهما وكيلا عدد من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية على خلاف الحقيقة وتقديم خدمة صيانة منتقصة.
كما تم ضبط عدد من المحلات التجارية لعدم إصدارها فواتير طبقا لقانون حماية المستهلك وعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع بورسعيد
ضبط كمية من السجائر المهربة بدون بندرول وزارة المالية وتم تحرير المحضر اللازم

فرع البحيرة:
شن عدد ٥ حملات أسفرت عن ضبط مبيدات زراعية غير مسجله بوزارة الزراعة وإغلاق عدد ٦ مراكز طبيه تعمل بدون ترخيص وإغلاق عدد من المقاهي لمخالفة الإجراءات الإحترازية طبقًا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

فرع الفيوم:
شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ٣٩ محضر بشأن عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير قانونيه وعدم إتباع سياسة الإستبدال والإسترجاع

فرع بنى سويف:
شن عدد ٥ حملات أسفرت عن تحرير ١٤ محضر بشأن ضبط مركز للتغذية العلاجية والتجميل يعمل بدون ترخيص وعدم توافر إشتراطات الصحة والسلامة للحفاظ على متلقى الخدمة ، كما تم تحرير محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

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