مستشار وزير المالية يكشف تفاصيل الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين..فيديو

قال صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب ، إن قانون القيمة المضافة صدر عام 2016 وعند تطبيق القانون واجهتنا به العديد من المشاكل وخلال الفترة الماضية قمنا بطلب تعديل القانون .

وأضاف صلاح يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن التعديلات التي تمت تتضمن معاملة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة نفس معاملة المناطق الحرة الخاضعة إلى ضريبة السلع والخدمات التي تصدر إلي المناطق الاقتصادية .

وأوضح صلاح يوسف ، إن المناطق الحرة فقط هي التي كانت تخضع إلي ضريبة السلع والخدمات وبالتالي قمنا بعمل مناطق اقتصادية مماثلة لها لتشجيع الاستثمار داخل المناطق الاقتصادية ، مشيرا إلي أن الدواء معفي بجميع مدخلاته ومواده سواء فعالة وغير فعالة وبالتالي السعر سيقل.