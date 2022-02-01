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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبس وغرامة تصل مليون جنيه.. برلمانية توضح تفاصيل تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني..فيديو

مرثا محروس
مرثا محروس

كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، تفاصيل تغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني.

 

وقالت "محروس"، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان هناك محاولات جيدة من لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي من أجل إيجاد إطار قانوني تحمي المواطن من كافة البرامج المعنية بتقنية المعلومات".


وأضافت: "مع زيادة الآفات المجتمعية ومع ازدياد حجم التكنولوجيا في البيوت المصرية ظهر عادات لم تكن موجودة ولم يغطيها القانون بشكل كامل".

 

وأشارت: "سعينا لتعلية سقف القانون حتى يكون أكثر حماية وحصانة للمواطن المصري الذي يتعرض لأي نوع من الابتزاز الإلكتروني".


وأوضحت: "التعديلات تضمنت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانونا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".

 

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