عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: 5.6 % معدلات نمو متوقعة خلال العام الجاري

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة ١٪ لتصل إلى ٥,٥٪ خلال عام ٢٠٢٢، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى ٥,٦٪ بدلًا من ٥,٢٪ خلال عام ٢٠٢٢.


جاء ذلك خلال إصدار  الوزارة اليوم، التقرير «نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي» للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.

المركزي: 3.052 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية للبنوك خلال أكتوبر 2021

فتح شهية المستثمرين.. الانضمام لـ جي بي مورجان شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري


قال إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي.

وتوقع أن  يتخطى معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل ٥,٧٪؛ بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.

وزير المالية صندوق النقد الدولى جائحة كورونا المشروعات التنموية محمد معيط البنك الدولي الاداء الاقتصادي

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. شهادات ثقة جديدة من المؤسسات المالية العالمية لـ الاقتصاد المصري

لحظة تاريخية.. مايا مرسى تشكر النائب العام على إتاحة الفرصة للإناث بالعمل معاوني نيابة

الطقس غدا.. الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

نصب أون لاين.. الحبس والغرامة عقوبة المتهم بترويج عملات افتراضية بالإسكندرية

سبب وفاتها.. قصة سلسلة رفضت مديحة كامل خلعها من رقبتها طوال حياتها

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية

تعرض لحادث أفقده العمل والحركة.. الرئيس السيسي يستجيب لعلاج “عم قدري”

لموظفى القطاع الخاص..تعويضات مادية عن كل سنة حال الفصل من العمل بالقانون الجديد

«صدى البلد» فى موقع العثور على جثتي شقيقين داخل شقتهما في القليوبية.. شاهد

رسميا.. بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا

سكن مصر ودار مصر وجنة.. كل ما تريد معرفته عن طرح وحدات الإسكان الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

باستخدام الموبايل.. اختبار جديد لاكتشاف كورونا في ثوان

نشرة المنوعات| مخلوق غريب يطارد صيادًا في عرض البحر.. ممرضة تعذب عجوزًا داخل دار مسنين.. رجلان يتسلقان مبنى يحترق لإنقاذ طفلة

اليوم العالمي للحجاب.. أول من دعا إليه وسر إقبال 116 دولة على الاحتفال به

فيديو

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص

كارثة .. موقع إباحي يسرق صور البنات ويفبركها .. ما قصته

مع ضيفها عبدالمنعم عمايري.. يسرا تكشف عن أول قصة حب في حياتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ