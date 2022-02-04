قانون الضريبة على الدخل بشأن التصرفات العقارية على طاولة النواب.. الأسبوع المقبل

قال النائب، ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،إنه من المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها الاسبوع المقبل، تعديلات على قانون الضريبة على الدخل بشأن التصرفات العقارية .

وأوضح “ عمر ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن القانون يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية، وذلك بسبب عدم وجود تمثيل مناسب من الحكومة.





و تحفظت اللجنة فى وقت سابق علي عدم حضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة: "هذا التعديل مهم جدا، خاصة أن 95% من العقارات في مصر غير مسجلة بسبب ارتفاع رسوم التسجيل والإشهار، وبسبب ضريبة التصرفات العقارية، وهذا التعديل يعد إصلاحا هيكليا، ويستهدف تشجيع المواطنين علي تسجيل العقارات وإشهارها".

و كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير الجاري.