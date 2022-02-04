عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسالة رومانسية.. محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد زوجته

صدى البلد

احتفل الفنان محمود عبد المغني بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب لها: “كل سنه وانتي حبيبتي..كل سنه وانتي احلى واجمل زوجه. كل سنه وانتي أقرب صديق ليا في الدنيا..،❤❤❤”.
 

txt

أنا لما حبيبتى هتكبر.. محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

txt

محمود عبد المغني : فيلم السرب واقع عاشه المصريون

وتعاقد الفنان محمود عبد المغني، على مسلسل "الرواية"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي ملئ بالمغامرة والإثارة والتشويق.

ويجسد "عبد المغني" شخصية صبري الدقاق، الذي يعمل مخرج داخل العرض المسرحي، وتتسم الشخصية بتفاصيل كثيرة تقدم لأول مرة، وفي سياق متصل جاري حالياً التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

 

مسلسل الرواية

مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت"و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير  تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.

 

أعمال محمود عبد المغني

من جهة أخرى، بدأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس» تصوير أولى أحداث الفيلم داخل ڤيلا شعيب في حضور أبطال العمل، كل من الفنانين عمرو عبد الجليل والفنان محمود عبد المغني والفنان خالد الصاوي والفنانة الشابة هدى الأتربي.

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و ٦ أكتوبر .

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائياً .

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة» ومن بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي.

الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

محمود عبد المغني بعيد ميلاد زوجته مسلسل الرواية الفنان محمود عبد المغني

ترشيحاتنا

حدث ليلا.. طائرة ملكية مجهزة لإنقاذ الطفل ريان.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة .. بايدن يصف زعيم داعش بـ"الجبان" بعد تفجير نفسه

نيزك دمر حضارة الأمريكين الأصليين قبل الميلاد .. ما القصة؟

أخبار العالم| أمريكا تقتل زعيم داعش وتهنئة خليجية لصعود مصر لنهائي أمم أفريقيا

بالرقص والغناء والزغاريد...لاعبو المنتخب يحتفلون بـ تأهل الفراعنة لنهائي كأس الأمم الإفريقية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 2 - 2022 والقنوات الناقلة

رسميًا .. استون مارتن تكشف النقاب عن نسختها DBX707 |صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا .. تحديث بالصور

على قيد الحياة.. أحدث فيديو للطفل ريان داخل البئر

تحويل العقد القديم .. تشريع جديد يعيد التوازن بين المالك والمستأجر

خاص من المغرب| كواليس الساعات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان .. طائرة ملكية مجهزة لنقله

مصر ضد الكاميرون.. القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا

ركلات الترجيح مصير مباراة الكاميرون ومصر بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 0-0

جمال الغندور يفتح النار على بكاري جاساما حكم مباراة الكاميرون ومصر

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم كلثوم تعيد الغناء من أجله.. سر ترديد عظمة على عظمة يا ست في حفلات كوكب الشرق

وائل كفوري يتألق في حفل غنائي بموسم الرياض.. صور

منتخب الساجدين يهزم بكاري جاساما ويطيح بالكاميرون.. هل يحقق الفراعنة حلم البطولة الثامنة؟

مصر والسنغال .. وزير الشباب والرياضة يهنئ الفراعنة على الوصول لنهائي إفريقيا|صور

فيديو

تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر.. ونجله يطلب الدعاء

سر انسحاب عايدة عبد العزيز من مسلسل غاضبون وغاضبات بعد 5 حلقات

أسرة النني: المصريون قادرون على عبور الكاميرون ونتوقع الفوز 2-0

فيديو جراف.. مصر والكاميرون .. حرب التصريحات تشعل أجواء اللقاء

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ