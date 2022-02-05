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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة و3 أصدقائها نفذوا سطو مسلح على عشيقها وزوجته بـ الوايلي

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة و3 أصدقائها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالسطو المسلح على عشيقها وزوجته وسرقتهما وإجبارهم على توقيع ايصالات امانة بالوايلي.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة و3 أصدقائها نفذوا سطو مسلح على عشيقها وزوجته بالوايلي.

تلقى قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، وزوجته -مقيمان بدائرة القسم، وقررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة سكنهما وبصحبتهما نجلهما، تناهى إلى سمعهم صوت طرق على باب الشقة وعقب فتحه، فوجئوا بدخول سيدة "منتقبه" وبصحبتها 3 أشخاص آخرين غير معلومين لديهم قاموا بدفعهما.

واستولوا منهما على (مبلغ 3 آلاف جنيه – 5 هواتف محمول -جهاز "بلاي ستيشن" -شاشة تلفاز -جهاز "لاب توب"-شنطة حريمي-شاشة عرض -٢ ساعة -بعض الإكسسوارات والمشغولات الذهبية) كرهاً عنهما تحت التهديد باستخدام سلاح أبيض وسلاح ناري، وإكراههما على توقيع عدد (2) إيصال أمانة لكلاً منهما بمبلغ (٢٥٠) ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (ربة منزل -لها معلومات جنائية) بالاشتراك مع (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – 2 سلاح أبيض "مطواة، نصل معدني")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت الأولى بسابقة تعرفها على المجني عليه وارتباطهما ونظراً لامتناعه عـن استمرار تلك العلاقة وتوقفـه عـن الإنفاق عليهـا خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين.

كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، و2 إيصال أمانه مزيلان بتوقيع المجنى عليهما، باستدعاء المجنى عليهما .. تعرفوا عليهم وعلى المسروقات، واتهموهم بسرقتهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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