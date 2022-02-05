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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| استمرار عملية إنقاذ الطفل ريان ..وأمريكا تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بحضور السيسي.. الرئيس الصيني يعلن انطلاق دورة الألعاب الشتوية في بكين| شاهد
أعلن الرئيس الصيني الصيني شي جين بينج، رسميا  الجمعة، انطلاق فعاليات النسخة الـ24 من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 وحتى 20 فبراير 2022.

الإيكونوميست: الحرب بين روسيا وأوكرانيا تحمل مصر فاتورة إضافية لاستيراد القمح
تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتخطط لاستيراد أكثر من 13 مليون طن من القمح خلال العام الحالي ووفقًا لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، تستورد مصر شحنات ضخمة من القمح، إلى درجة أن مناقصات الاستيراد التي تعلن عنها الحكومة المصرية؛ تؤثر على أسعار القمح العالمية.

شق صخري.. صحيفة مغربية: تعقد عملية تحرير الطفل ريان
أفادت صحيفة هسبريس المغربية، بأن شق صخري جزئي دفع المنقذين إلى وقف عملية الحفر اليدوي من اجل إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

بعد لقاء شي وبوتين.. البيت الأبيض: بايدن له علاقة خاصة مع الصين

دخول فريق الإنقاذ.. تطور هام في أزمة الطفل المغربي ريان
أفادت صحيفة هسبريس المغربية بدخول 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.
مسئول مغربي : محدودية الآليات وصعوبة الحفر وراء تأخير إنقاذ الطفل ريان
قال المسئول في وزارة التجهيز المغربية أحمد بخري إن محدودية الآليات التي تم استعمالها، والتي لا تتجاوز قدرتها حفر 20 مترا في اليوم، وصعوبة وصول آليات بقدرة حفر أكبر تصل إلى 100 متر في اليوم، ساهمت في تأخر إنقاذ الطفل الريان.

إعلام مغربي: 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان
قالت وسائل إعلام محلية في المغرب، اليوم السبت، إن 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان في ظل مخاوف من وقوع شقوق صخرية وانجراف التربة.

ألغتها إدارة ترامب.. أمريكا تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي
أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، إعادة إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي ألغتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ذوبان نهر ثويتس الجليدي.. هل يغطي الأرض طوفان نوح جديد
أظهرت صور بثتها القناة الألمانية الثانية، صورا جرافيك لسيناريو محتمل لتفكك أعرض نهر جليدي في العالم، وهو نهر ثويتس الموجود في المنطقة القطبية الجنوبية.

أرامكو تدرس بيع أسهم بـ 50 مليار دولار
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، أن شركة أرامكو تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولار في إدراج جديد.

وقالت الصحيفة إن “أرامكو السعودية تناقش خططا لأكبر طرح أسهم على الإطلاق في الرياض، ومن المحتمل أن يكون هناك إدراج ثانوي في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى.

بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي.. البنتاجون يحذر من انتقام زعيم داعش الجديد
حذرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، من أن الولايات المتحدة تعتقد أن تنظيم داعش الإرهابي سيصعد هجماته ضد الغرب، مع اختيار خليفة جديد للتنظيم بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي قائد داعش في عملية عسكرية بسوريا.

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