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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة حزينة..

شق صخري.. صحيفة مغربية: تعقد عملية تحرير الطفل ريان

الطفل ريان
الطفل ريان

أفادت صحيفة هسبريس المغربية، بأن شق صخري جزئي دفع المنقذين إلى وقف عملية الحفر اليدوي من اجل إخراج الطفل ريان من البئر الذي سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

 

وذكرت الصحيفة أن هناك محاولات لاحتواء هذه المشكلة من طرف رجال الإنقاذ، مع حلول الظلام، ما قد يعقد عملية “تحرير الطفل”.

 

وكانت صحيفة هسبريس المغربية أفادت بدخول 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ لإخراج الطفل ريان من البئر، منهم خبير في حفر الآبار.

 

وتواصل السلطات في المغرب منذ أكثر من 72 ساعة، جهودها لانتشال الطفل ريان الذي سقط داخل بئر عميقة، شمالي البلاد، حيث تدخل العملية أخطر مراحلها بحسب المسؤولين.

 

وأكد رئيس فرق الإنقاذ على الأرض في منطقة غران القريبة من مدينة شفشاون شمال المغرب على أن عمليات الإنقاذ دخلت مرحلة حساسة جدا ونهائية، محذرا من أن لدى فريق البحث مخاوف عدة من حدوث انهيارات للتربة قد تعيق عملية الإنقاذ، حسب فضائية "العربية".

 

وأضاف عبد الهادي التمراني، رئيس لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان  أن "عمليات حفر حفرة موازية للبئر بلغت مع منتصف اليوم الجمعة 30 مترا".
 

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ادعوا للطفل ريان.. انهيارات جزئية في مكان عمليات الحفر

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مسؤول مغربي يكشف مفاجأة عن سبب تأخر إنقاذ الطفل ريان: لا نملك المعدات اللازمة لاستخراجه

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