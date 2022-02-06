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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاء ريان.. عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل.. الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات نعرض لكم ابرزها وفاة الطفل ريان:

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، إن أرقام إصابات كورونا التي يتم إعلانها هي الأرقام الحقيقية للمترددين علي المستشفيات، وهناك زيادة في أعداد الإصابات المجتمعية وهذا متناسب مع وجود المتحور الجديد مصر بها ارتفاع نتيجة قدرة المتحور الجديد علي إصابة أعداد اكبر .

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو


بعد أن تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج الطفل ريان البالغ 5 سنوات والذي كان قد سقط ظهر الثلاثاء الماضي، في بئر بقرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون بالمغرب، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذه.

 

أحمد موسى يعزي الأشقاء بالمغرب في وفاة الطفل ريان.. فيديو

 


قال الإعلامي أحمد موسى ، أن الديوان الملكي المغربي أعلن وفاة الطفل ريان الذي تم إخراجه من البئر منذ قليل .

 

عمرو أديب يلغي كورال «روح الشرق» حزنا على وفاة الطفل ريان| فيديو

 

ألغى الإعلامي عمرو أديب فقرة كورال جامعة عين شمس «روح الشرق» بسبب وفاة الطفل ريان ،قائلا «الله يرحمه، كل مواقع السوشيال ميديا والقنوات التليفزيونية تشهد حالة من الحزن والإحباط بسبب وفاة الطفل ريان» .

 

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

 

وظهرت أسرة الطفل ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيهم خبر وفاة ابنهم ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض، داعين المولى عز وجل أن يرحمه ويكون شفيعا لهم.

مش قادرة أكمل لازم نخرج فاصل.. رد فعل لميس الحديدي بعد إعلان وفاة الطفل ريان

 

نعت الاعلامية لميس الحديدي، الطفل ريان؛ بعد صدور بيان من الديوان الملكي المغربي  يعلن وفاته، قائلة: شيء مؤسف وصعب جدا.. العالم كله كان منتظر ريان يبقى حي".

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

 

انفجرت مراسلة قناة الغد إكرام الأزرق بالبكاء الهستيري خلال إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض في شفشاون بالمغرب.

أشرف زكي: انتهاء الأزمة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ خلال يومين|فيديو

 

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير محمد صبحي يقدر ويحترم السعودية ويقر بالطفرة الفنية لديها، قائلاً: "أنا أرى أن الخلاف بين الطرفين بسيط، وعادي أن يكون هناك خلاف ونحن نمتصه ولكن مشعلي الحرائق كثيرون ويحاولون إشعال الفتن باستمرار بين الطرفين".

كلنا ثقة في منتخبنا المقاتل| لميس الحديدي: لقاء مصر والسنغال يشغل الوطن العربي كله

 

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن هناك قضيتين تمثلان الشغل الشاغل  للمصريين خلال الساعات الماضية هم قصة "الطفل ريان" وقصة لقاء المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي أمم إفريقيا  غداً الأحد.

الأرصاد: تحسن الطقس لمدة 72 ساعة والبرودة مستمرة ليلا.. وتقلبات جوية لحين حلول الربيع| فيديو

 

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سيبدأ بعد شهر ونصف الشهر، وتحديدا يوم 21 مارس، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تقلبات جوية، وبداية من اليوم وحتى الثلاثاء، سيكون هناك تحسنًا نسبيًّا في الأحوال الجوية.

 


 

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