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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: انتهاء الأزمة بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ خلال يومين|فيديو

أشرف زكي
أشرف زكي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنان الكبير محمد صبحي يقدر ويحترم السعودية ويقر بالطفرة الفنية لديها، قائلاً: "أنا أرى أن الخلاف بين الطرفين بسيط، وعادي أن يكون هناك خلاف ونحن نمتصه ولكن مشعلي الحرائق كثيرون ويحاولون إشعال الفتن باستمرار بين الطرفين".

وكشف الفنان أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، عن تواصله مع الفنان محمد صبحي والجانب السعودي وقرب انتهاء الأزمة، مضيفا: "الأزمة دي ستنتهي خلال يومين واثق أن كل الأطراف تحترم وتقدر بعض ولكن في متربصين".

وتابع: "تكلمت مع الفنان محمد صبحي النهاردة وتكلمت مع الجانب السعودي وأرى احتراماً وتقديراً من كل الاطراف"، مفيدًا بأن 60% من حجم الإنتاج في السعودية لممثلين، ورد عن تأخر موقف النقابة: «مفيش أوصياء على النقابة وعارفين توقيت وكلمات البيانات اللي بنصدرها ونعمل على لم الشمل ونحترم ونقدس الجميع» .

 

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