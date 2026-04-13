قلماوي: وجود مي الغيطي في The Mummy مفيد جدا للعمل لهذا السبب

أشادت الممثلة الأمريكية ذات أصول مصرية وفلسطينية، مي قلماوي، بالممثلة المصرية مي الغيطي بعد تعاونهما في فيلم الرعب The Mummy.

وقالت مي قلماوي ، في حوار خاص مع برنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة مودرن: "أحببت مي الغيطي جدًا ولا يمكنني تصور شخصًا غيرها في هذا الدور.. وكانت مفيدة للغاية في الكواليس".

وأوضحت مي قلماوي: "مي الغيطي تفهم مصر أفضل من أي شخص في فريق العمل لأنها نشات في مصر وتعرف اللغة العامية المصرية جيدًا فكانت دائمًا تساعد في تفاصيل كاللغة والصورة.. ولذلك وجودها كان مطمئنًا للغاية".

وأضافت: "إلى جانب ذلك فهي شخص مرح جدًا وذات طاقة رائعة وكان من اللطيف وجود امراة عربية أخرى بجانبي، وأبهرتني للغاية لأنها كانت تعمل منذ طفولتها".

