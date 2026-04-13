تحديث HyperOS 4 يكشف عن العديد من الميزات الثورية.. إليك التفاصيل كاملة

أظهرت بعض التسريبات أن شركة شاومي، بدأت بالفعل تطوير نظام التشغيل HyperOS 4، حيث كشفت التسريبات الجديدة عن العديد من العناصر الرئيسية في النظام المطور.

وأشار تسريب جديد إلى أن HyperOS 4 لن يكون مجرد تحديث عادي، بل تحديثًا رئيسيًا يتضمن تغييرات بصرية ملحوظة ودمجًا للوحة ألوان لايكا المتميزة.

على الجانب الاخر وفقا للتسريبات فأن نظام التشغيل "هايبر أو إس 4" القادم سيشهد تغييرات جذرية في واجهة المستخدم الأساسية، ورغم أن التسريب لم يُفصّل، إلا أنه يُشير إلى أن الشركة قد تنتقل من تصميمها المألوف إلى تصميم عصري ومتناسق للغاية لنظام التشغيل من الجيل التالي.

نظام التشغيل HyperOS 4

شاشة مسربة لنظام التشغيل HyperOS 4

ويزعم المُسرّب أيضاً أن شركة شاومي تعمل على تطوير لوحة ألوان مستوحاة من لايكا لدمجها في الإصدار الرئيسي القادم من نظام التشغيل HyperOS. ولم تُقدّم أي تفاصيل محددة، لكن من المرجح أن يشير ذلك إلى تصميم واجهة مستخدم فاخرة وعالية التباين، كانت مخصصة سابقاً لتطبيق الكاميرا.

ورغم أن هذه التغييرات لم تظهر عمليًا بعد، إلا أنها تبدو واعدة. ويبدو أن فريق برمجيات شاومي يعمل بجدٍّ في الخفاء لضمان أن يكون نظام HyperOS 4 أكثر تميزًا وغنىً بالميزات.

ووفقًا لمصادر Ximitime في هذا المجال ، فإن التغييرات في HyperOS 4 تتجاوز مجرد تحديثات بصرية سطحية.

وقد تعمل شاومي أيضًا على تغيير أعمق وأوسع نطاقًا قد لا يلاحظه معظم المستخدمين.

وبحسب تسريبات سابقة، تزيل الشركة بقايا إطار عمل MIUI القديم. ويُقال إن تطبيقات النظام الأساسية لنظام HyperOS 4 ستُعاد كتابتها باستخدام لغة البرمجة RUST، مما يوفر سلاسة وأمانًا أفضل للنظام.

على الرغم من أن شركة Xiaomi لم تكشف رسميًا عن أي شيء بخصوص نظام التشغيل HyperOS 4، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد يظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع سلسلة Xiaomi 18 القادمة في الربع الثالث من عام 2026، مع بدء الاختبار التجريبي في أغسطس.