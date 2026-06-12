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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة وطن الجيزة يعلن إطلاق 4 فعاليات جماهيرية كبرى لخدمة المواطنين.. و«عبدالهادي»: الحزب يتحرك بقوة في الشارع لدعم أهالي المحافظة

إطلاق 4 فعاليات جماهيرية كبرى لخدمة المواطنين
إطلاق 4 فعاليات جماهيرية كبرى لخدمة المواطنين
عبد الرحمن سرحان

عقدت أمانة حزب حماة وطن بمحافظة الجيزة اجتماعها الدوري برئاسة النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المقترحات والشكاوى وأمين عام الحزب بالجيزة، وبحضور نواب مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، إلى جانب أعضاء هيئة المكتب ورؤساء القطاعات والأمانات النوعية، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة والاستعداد لإطلاق عدد من الفعاليات الجماهيرية والخدمية الكبرى بالمحافظة.

وشهد الاجتماع حالة من التنسيق المكثف بين قيادات الحزب، حيث تم استعراض عدد من المبادرات والأنشطة التي تستهدف التوسع في تقديم الخدمات المجتمعية للمواطنين بمختلف مراكز وأحياء الجيزة، في إطار الدور الوطني والمجتمعي الذي يقوم به الحزب على أرض الواقع.

وأكد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، أمين عام الحزب بالجيزة، أن حزب حماة وطن يواصل تحركاته الميدانية والتنظيمية بشكل قوي وفعّال، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أربع فعاليات كبرى تستهدف دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال تقديم خدمات مجتمعية متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية.

وقال عبدالهادي: “نعمل داخل حزب حماة وطن وفق رؤية واضحة تستهدف خدمة المواطن المصري بشكل مباشر، وهناك اهتمام كبير من قيادات الحزب بالتواجد المستمر وسط الشارع والتفاعل مع احتياجات المواطنين الحقيقية، خاصة في محافظة الجيزة التي تمثل واحدة من أكبر المحافظات كثافةً وتنوعًا”.

وأضاف أن الحزب يضع على رأس أولوياته تعزيز دوره المجتمعي جنبًا إلى جنب مع دوره السياسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الفعاليات الجماهيرية والقوافل والخدمات التي يقدمها الحزب لأهالي المحافظة.

الاجتماع ناقش تفاصيل وآليات تنفيذ الفعاليات المرتقبة، إلى جانب توزيع الأدوار بين الأمانات النوعية المختلفة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وأوضح أن الحزب يحرص على أن تكون جميع الفعاليات ذات تأثير مباشر وحقيقي داخل الشارع، مشددًا على أن العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين قيادات الحزب يمثلان عنصرًا أساسيًا في نجاح التحركات التنظيمية والخدمية.

و يمتلك خطة عمل متكاملة خلال الفترة المقبلة تستهدف تعزيز التواصل مع المواطنين وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن الحزب يواصل أداء دوره الوطني والخدمي انطلاقًا من مسؤوليته تجاه المجتمع.

وأشار عبدالهادي إلى أن الفعاليات الجديدة تأتي استكمالًا لسلسلة من الأنشطة الناجحة التي نظمها الحزب خلال الفترة الماضية، والتي حققت تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الميدانية التي تعكس قوة وانتشار الحزب داخل محافظة الجيزة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار حالة التنسيق الكامل بين جميع قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ خطة الحزب وتحقيق أهدافه المجتمعية والتنظيمية خلال المرحلة المقبلة.

حزب حماة وطن الجيزة مجلس النواب محافظة الجيزة لجنة المقترحات والشكاوى

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