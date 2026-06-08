نائب حماة الوطن يطالب بتخفيض أسعار مطار العلمين وإنشاء مدرسة فنية للطيران

طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة النقل والإدارة المحلية والاسكان بـ مجلس الشيوخ، عضو لجنة القيم، رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، من الدكتور سامح حفني وزير الطيران المدني، بالكشف عن موقف استئناف حركة الطيران الروسي إلى المقاصد السياحية المصرية، في ظل أهمية السوق الروسية لدعم قطاع السياحة وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والإدارة المحلية والإسكان بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الطيران المدني، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الطيران.

تسهيلات للمسافرين عبر مطار العلمين الدولي

كما طالب رشاد بدراسة تقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين عبر مطار العلمين الدولي، والعمل على تخفيض أسعار تذاكر الطيران من وإلى المطار، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب مزيد من الزائرين إلى مدينة العلمين الجديدة، خاصة في ظل المشروعات التنموية والسياحية الكبرى التي تشهدها المدينة.

نائب يقترح إنشاء مدرسة ثانوية فنية متخصصة تابعة لشركة مصر للطيران

وتقدم عضو مجلس الشيوخ بمقترح لإنشاء مدرسة ثانوية فنية متخصصة تابعة لشركة مصر للطيران، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة وفق أحدث المعايير في مجالات الطيران والخدمات المرتبطة به.

وأكد أن إنشاء هذه المدرسة سيسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها شركات الطيران والمطارات، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للخريجين فور انتهاء دراستهم، بما يدعم خطط الدولة في ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل وتعزيز تنافسية قطاع الطيران المصري.