برلماني: مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في دعم المنظومة الصحية وتوفير الرعاية للأطفال

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة جهود الدولة، خاصة في المجال الصحي، مشيراً إلى أن توفير الرعاية الطبية المتقدمة للأطفال وإتاحة فرص العلاج لهم يمثلان أولوية مهمة تسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستقراراً.

وأشاد «مظلوم»، بالأهداف الإنسانية التي تتبناها مؤسسة “أطفالنا” لرعاية وجراحات القلب، مؤكداً دعمه الكامل للمبادرات الهادفة إلى تخفيف معاناة الأسر المصرية وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المرضى، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ومنحهم فرصة أفضل للعلاج والتعافي.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب محمد مظلوم في الاجتماع التأسيسي لمجلس أمناء مؤسسة «أطفالنا» لرعاية وجراحات القلب، والذي عُقد بدعوة من الدكتورة نورا التونسي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الأمناء والمهتمين بالعمل الأهلي والتطوعي، في إطار تعزيز الجهود المجتمعية لدعم القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.