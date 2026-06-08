قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: ندعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس وإعطاء فرصة للسلام
مسؤول في حزب الله يفجّر مفاجأة: تصريحات ترامب بشأن تواصلنا معه غير صحيحة
5 مدربين سوبر.. من الأقرب لقيادة الأهلي خلال الفترة القادمة| أسماء مفاجآة
السعر انخفض بالأسواق.. اعرف البيض الأحمر والأبيض والبلدي بكام؟
وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%
انخفاض جديد في سعر كرتونة البيض البلدي وتراجع أكثر من 14 سلعة غذائية اليوم
العواصف والملاعب.. مطبات مبكرة تواجه منتخبات كأس العالم 2026
وكالة تسنيم: إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية في إيران حتى إشعار آخر
نعينع ينفي إيقافه عن العمل بالإذاعة.. ويؤكد: الأخبار المتداولة غير صحيحة
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع واشنطن لفصل جبهة إيران عن لبنان
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
مباحث الدقهلية تكشف ملابسات محاولة طالب ثانوي دخول لجنة بالإعدادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يفتح النار على ممارسات التحصيل القهري: المتعثرون تحولوا إلى مصدر ربح

النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

حذر النائب كريم إمام، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، من تنامي ممارسات تحصيل الديون غير المنضبطة داخل سوق التمويل الاستهلاكي ، مؤكدًا أن بعض الجهات تتعامل مع تعثر العملاء كفرصة للربح عبر الغرامات وعمولات التحصيل، لا كأزمة تستوجب المعالجة، مع التنبيه إلى مخاطر التوسع غير المنضبط خارج المنظومة المصرفية.

وأوضح النائب كريم إمام في كلمته اليوم داخل مجلس الشيوخ،  أن المشكلة لا تقتصر على منح التمويل، بل تمتد إلى ضعف التحقق من الجدارة الائتمانية لبعض العملاء، واعتماد الوسطاء على العمولة دون اعتبار كافٍ لقدرة السداد، ما يفتح الباب لحلقة لاحقة من الضغوط على المتعثرين، مشيرا إلى ظهور ما وصفه بـ"المستفيد الثاني" عند التعثر، حيث تستفيد جهات وشركات من الغرامات ومبالغ التأخير وعمليات التحصيل، بما يحول المتعثر إلى مصدر ربح.

وأضاف أن التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي خارج الرقابة الصارمة قد يحوله إلى قطاع عالي المخاطر يشبه النظام المصرفي الموازي، خاصة مع سياسات نمو كمية على حساب جودة الائتمان، مؤكدا أن عمليات التحصيل قد تتضمن في بعض الحالات ضغوطًا غير منضبطة على العملاء، تدفعهم إلى الاستدانة أو بيع ممتلكاتهم هربًا منها.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تحرك عاجل من الهيئة العامة للرقابة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي والأجهزة المعنية، لوضع إطار رقابي صارم ينظم التمويل الاستهلاكي والتحصيل ويحمي المواطنين دون الإضرار بدور القطاع الاقتصادي.

التمويل الاستهلاكي الديون غير المنضبطة الغرامات عمولات التحصيل المنظومة المصرفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

الدواجن

الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

أمواج التسونامي الكبرى

خطر لا مفر منه.. تسونامي يهدد مدن البحر المتوسط| فيديوجراف

أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

داخل غرفة العمليات.. سبب وفاة سهام جلال

تعاقد اتحاد جدة مع صلاح

الاتحاد السعودي يحسم التعاقد مع محمد صلاح.. ووداع أسطوري في انفيلد

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد